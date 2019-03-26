Assaltante é preso acusado de atirar em PM durante tentativa de assalto

De acordo com a Polícia Civil, no dia do crime, o PM, que estava na caminhonete, conversava com um amigo, um militar aposentado, que estava do lado de fora. Três criminosos chegaram em um Ônix branco já parando do lado do carro e anunciando o assalto. Dois dos bandidos estavam armados. O amigo do PM saiu de perto colocando as mãos para cima e o policial reagiu, partindo para cima dos criminosos (veja vídeo abaixo). No meio da confusão, o PM acabou levando um tiro no ombro e também revidando, efetuando outro disparo. Na fuga, Daniel e os outros dois bandidos abandonaram o carro em que estavam.