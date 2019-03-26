Assaltante é preso acusado de atirar em PM durante tentativa de assalto

A polícia prendeu nesta terça-feira (26), Daniel Estevão Alves da Silva, 21 anos, acusado de trocar tiros com um policial durante um assalto na madrugada de 29 de janeiro, em Valpararaíso, na Serra. Na tentativa de roubar um carro, Daniel teria atirado em um policial e, posteriormente, fugiu.
De acordo com a Polícia Civil, no dia do crime, o PM, que estava na caminhonete, conversava com um amigo, um militar aposentado, que estava do lado de fora. Três criminosos chegaram em um Ônix branco já parando do lado do carro e anunciando o assalto. Dois dos bandidos estavam armados. O amigo do PM saiu de perto colocando as mãos para cima e o policial reagiu, partindo para cima dos criminosos (veja vídeo abaixo). No meio da confusão, o PM acabou levando um tiro no ombro e também revidando, efetuando outro disparo. Na fuga, Daniel e os outros dois bandidos abandonaram o carro em que estavam.
Segundo a polícia, Daniel era o homem que dirigia o carro usado na tentativa de roubo da caminhonete. As investigações apontam que o grupo era especializado em roubo de veículos e vendia peças dos carros roubados para fora do estado.
CRIME ENCOMENDADO
O chefe da divisão de furtos e roubos de veículos da Polícia Civil, Ícaro Ruginski, disse que o crime foi encomendado.
“O suspeito contou que o veículo foi encomendado e eles ficaram rodando por horas até encontrar um na condição que queriam. Nós temos conhecimento de que alguns seriam adulterados e outros mandados para outros estados, para desmanche de peças ou adulteração para voltar a circular”, explicou Ruginski.