Assaltante é morto por PM durante roubo a posto de combustíveis

Um assaltante armado foi morto por um soldado da Polícia Militar durante um roubo a um posto de combustíveis no bairro Litorâneo, em São Mateus, Norte do Estado. O crime aconteceu na noite de terça-feira (13) e foi registrado pela PM no início da madrugada de quarta (14).

De acordo com o boletim de ocorrência, o militar abastecia o veículo. No momento em que o soldado foi conversar com conhecidos que estavam no posto, o acusado estacionou a moto que pilotava perto de uma bomba de gasolina e pediu para abastecer. Quando terminou, ele anunciou o assalto, rendendo o frentista.

O funcionário disse que não tinha dinheiro. O bandido, então, seguiu em direção ao caixa do posto e ameaçou o frentista, dizendo: "eu não tô pra brincadeira; se você não me der o dinheiro, eu vou te matar" e apontou o revólver para a cabeça da vítima.

Para evitar o roubo, o militar sacou a arma, identificou-se e mandou o criminoso se render. No entanto, o acusado apontou a arma na direção do soldado. O PM fez alguns disparos contra o assaltante, que começou a correr apontando a arma para o policial e puxando o gatilho.

A PM ressaltou que o bandido estava a menos de 5 metros de distância do militar, apresentando grave risco à vida dele. Após os disparos, o acusado caiu no chão com a arma ainda em mãos. O soldado ligou para o telefone de emergência da PM (190) e informou a situação. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou que o criminoso já estava sem vida.

A perícia verificou que a arma usada pelo acusado era um revólver calibre 32 e estava com duas munições picotadas, o que indica que o acusado tinha a intenção de matar o soldado. "Fato que só não ocorreu por um erro mecânico da arma", de acordo com o boletim policial. A placa da moto também estava adulterada e pode ter sido usada para cometer crimes na região. A identidade do acusado não foi divulgada.

A Polícia Militar informou que o caso será investigado pela corregedoria da Polícia Militar. Enquanto isso, o militar continua exercendo suas atividades normais.