Assaltante é morto ao tentar roubar PM na saída de academia em Cariacica

Warley Freire Rosa, de 19 anos, que estava acompanhado de um adolescente de 15, morreu após levar um tiro na barriga

Publicado em 26 de julho de 2019 às 13:30

 - Atualizado há 6 anos

O corpo de Warley foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma tentativa de assalto a uma policial militar, de 28 anos, terminou com um suspeito morto na noite desta quinta-feira (25) próximo a um shopping no bairro São Francisco, em Cariacica.

Segundo informações da Polícia Civil, a policial que estava acompanhada de uma amiga, quando saía de uma academia que fica localizada no shopping, por volta das 22h.

Neste momento, uma dupla se aproximou - um adolescente de 15 anos e um jovem identificado pela polícia como sendo Warley Freire Rosa, de 20 anos. Os criminosos abordaram as vítimas quando elas estavam no interior do veículo da policial, um Fiat Uno verde. Um dos suspeitos bateu com a arma no vidro do carro, exigindo todos os objetos das vítimas. Eles chegaram ameaçar a policial de morte.

Segundo a polícia, Warley estava com uma arma falsa. Ele levou um tiro na barriga depois de apontar a arma para policial e foi socorrido pelo Samu ao Hospital São Lucas ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos. 

Já o adolescente também foi baleado na perna, mas conseguiu fugir em direção a residência dele. A polícia identificou rastros de sangue no estacionamento do shopping e foi em direção ao bairro. 

No local, populares contaram que o adolescente teria sido socorrido por familiares. A polícia foi até o hospital onde o suspeito estava. Lá, o adolescente confirmou a participação na tentativa de assalto.

O adolescente teve alta médica e foi encaminhado à 4ª Delegacia Regional de Cariacica. O corpo de Warley foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.

POLÍCIA CIVIL

Por nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e seguirá sob investigação da Delegacia de Segurança Patrimonial (DSP).

 

