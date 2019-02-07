Home
>
Polícia
>
Aracruz: funcionários e vizinhos de banco vão prestar depoimento

Aracruz: funcionários e vizinhos de banco vão prestar depoimento

Os bandidos explodiram caixas eletrônicos em uma agência do Banestes no distrito de Guaraná, em Aracruz, Norte do Estado, na madrugada desta quarta-feira (06)