Aprovado projeto que determina apreensão de arma de agressores de mulheres

A proposta foi aprovada no dia que a Lei Maria da Penha completa 13 anos. Projeto será encaminhado para sanção do presidente Jair Bolsonaro

Publicado em 8 de agosto de 2019 às 00:40

 - Atualizado há 6 anos

Parlamentares aprovaram Projeto de Lei que determina apreensão de armas de agressores de mulheres Crédito: Roque de Sá/Agência Senado

No dia em que a Lei Maria da Penha completa 13 anos, as mulheres ganharam mais uma ferramenta para auxiliar na luta contra a violência doméstica. O Senado aprovou nesta quarta-feira (07) um projeto de lei que determina a apreensão de armas de agressores enquadrados na Lei Maria da Penha. 

O Projeto de Lei 17/19 é de autoria do deputado Alessandro Molon (PSB-RJ) e tem como co-autor o deputado federal Felipe Rigoni (PSB-ES). A proposta foi aprovada por unanimidade no Plenário e segue agora para a presidência, para ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro.  

> Lei Maria da Penha: cinco homens são presos por dia no Espírito Santo

O projeto determina ao juiz, responsável pelo caso de violência doméstica, ordenar a apreensão de arma de fogo registrada em nome do agressor. Rigoni destaca que a proposta tem como objetivo aumentar o cerco a agressores de mulheres e trazer mais segurança para as vítimas.

"Muitas mulheres não denunciam a violência por medo do agressor fazer algo pior com ela, matá-la. A gente retirando desses homens a possibilidade de ter arma de fogo, a gente está trazendo mais segurança para essas vítimas e menos medo para realizar a denúncia", disse o deputado. 

> Violência contra a mulher: saiba onde pedir socorro

