Após um mês, assassinato de adolescente segue sem solução em Colatina

Crime teria sido motivado por alguma relação afetiva de Brenda Marques de Souza; em maio, aos 14 anos, ela foi encontrada enterrada com um corte na garganta