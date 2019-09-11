Nova Esperança

Após toque de recolher, aulas são retomadas em bairro de Cariacica

Bandidos armados teriam ordenado toque de recolher após morte de uma adolescente, em Nova Rosa da Penha I

Publicado em 11 de setembro de 2019 às 09:03

Escola volta a funcionar em Nova Esperança, Cariacica Crédito: Caíque Verli

Após um dia de muito medo e de portas fechadas, as aulas foram retomadas na Escola Municipal Anthonius Lute, no bairro Nova Esperança em Cariacica. Uma viatura da Polícia Militar vai ficar durante toda a quarta-feira (11) na porta da escola para garantir o funcionamento do colégio.

Na terça-feira (10), 600 alunos ficaram sem aulas depois que uma jovem de 14 anos foi morta em Nova Rosa da Penha I, bairro vizinho a Nova Esperança. Os dois bairros integram a lista de comunidades monitoradas pela Força Nacional.

Com a morte da jovem, bandidos armados teriam ordenado que funcionários suspendessem as atividades da escola na terça.

Os funcionários não quiseram dar entrevista. Em um comércio próximo, a informação era que o movimento de alunos hoje foi normal





