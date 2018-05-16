Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nova Rosa da Penha I

Após tiroteio, mulher encontra corpo de irmão em bairro de Cariacica

Dois rapazes morreram na noite desta terça-feira (15) em Nova Rosa da Penha I. Bairro registrou três tiroteios em um intervalo de minutos

Publicado em 16 de Maio de 2018 às 12:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2018 às 12:55
Dois rapazes foram mortos durante tiroteio em Nova Rosa da Penha I, Cariacica Crédito: Victor Muniz
Três tiroteios em um intervalo de poucos minutos e de dois mortos. Assim foi a noite desta terça-feira (15) no bairro Nova Rosa da Penha I, em Cariacica. Os corpos dos rapazes foram encontrados somente na manhã desta quarta (16), pela irmã de uma das vítimas. De acordo com populares, os tiroteios na Rua 6 começaram por volta das 23 horas.
Eliomar Quedevez da Silva, de 26 anos, e Walliston Lima, 23 anos, foram encontrados baleados, um ao lado do outro, em um terreno do local, perto de um barraco de madeira.
A irmã de Eliomar chegou a procurar pelo irmão na hora do tiroteio, mas só encontrou o corpo do rapaz no dia seguinte. Familiares dele contaram que era comum, em dias de confronto no bairro, ela sair para procurá-lo.
Nesta terça-feira, a irmã recebeu a informação de que ele havia sido baleado, chegou a procurá-lo na rua onde os tiroteios aconteceram, mas não encontrou. Ela retornou ao local no começo da manhã desta quarta (16), quando achou o corpo do irmão e o de Walliston.
Investigadores do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local, assim como a perícia da Polícia Civil. Os corpos foram levados ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, e o caso será investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida de Cariacica.
Moradores da região reclamaram de intensos tiroteios nos últimos dias e relataram uma guerra entre gangues, que atuam no tráfico de drogas do bairro.
"Quando começa assim, é um atrás do outro. Ontem à noite foram esses três tiroteios. Esse local onde eles morreram todo mundo aqui sabe que era usado para manusear droga. Sempre tem tiroteio por aqui e a situação é complicada", contou o morador, que não quis se identificar.
A polícia ainda vai investigar se as mortes de Eliomar e Walliston estão relacionadas a traficantes. Nenhum suspeito foi preso ou identificado até o momento.
Com informações de Victor Muniz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES
Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados