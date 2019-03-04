Após separação, ex-marido coloca fogo em casa e quatro ficam feridos

Família tem casa incendiada em Novo Horizonte, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros

Inconformado com a separação, um ex-marido ateou fogo na casa onde morava no bairro Novo Horizonte, na Serra , na madrugada desta segunda-feira (04).

Quatro pessoas que estavam no imóvel, dentre elas uma grávida de seis meses, pularam de uma altura de cerca de quatro metros para escapar das chamas.

Policiais civis que estiveram no local contaram que o suspeito chegou ao imóvel por volta da meia-noite desta segunda-feira com a intenção de reatar o casamento.

De acordo com a polícia, Luciana Gregório da Silva, de 47 anos, que trabalha como auxiliar de serviços gerais, não aceitou o retorno, mas permitiu que o suspeito dormisse no sofá, no primeiro andar da casa.

Por volta das 4h, o ex-marido acordou e ateou fogo em um móvel da casa e fugiu. A jovem grávida acordou com o cheiro da fumaça e começou a gritar. Luciana, uma adolescente de 14 anos, o marido da grávida, um adolescente de 17 anos, e a grávida pularam de uma altura de cerca de 4 metros.

O suspeito fugiu. As vítimas ficaram feridas com o impacto da queda. Todas foram levadas para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.

POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informou que até o momento o suspeito foi não foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações.

"A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação do suspeito pode ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas".