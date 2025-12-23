Veja vídeo

Após roubo, pai de suspeito volta a comércio para devolver dinheiro em Piúma

Caso aconteceu no Centro da cidade, na noite de segunda-feira (22), e foi gravado por câmera de segurança

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 10:23

Um homem de 33 anos foi preso pela Polícia Militar suspeito de assaltar uma empresa de venda de embalagens, no Centro de Piúma, no Litoral Sul do Estado, na noite de segunda-feira (22). Ao saber do crime do filho, o pai de Jefferson Barboza de Senna foi até a loja e devolveu o dinheiro para a vítima.

As imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que o suspeito chega, aborda o funcionário e leva o dinheiro do caixa. Segundo relato dele à Polícia Militar, Jefferson estava com uma arma na cintura. Momentos depois do assalto, o pai do rapaz foi até o estabelecimento e devolveu a quantia de R$ 300.

A polícia foi até a residência do suspeito e ele entregou a arma falsa, usada no crime. O homem alegou para a polícia que é usuário de drogas e cometeu o crime ara poder comprar o produto. A Polícia Civil informou que Jefferson foi conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim e autuado em flagrante por roubo. Depois, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

