Após perseguição, suspeito é preso com dinheiro na cueca em São Mateus

Acusado tentou fugir de carro quando avistou a viatura. Com ele, a PM encontrou um celular roubado, uma CNH falsificada e ainda R$ 899 em espécie dentro da cueca