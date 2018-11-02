Após fazer arrastão, rapaz é preso com 17 celulares em Cariacica

Leonardo Coutinho Lemos, preso após cometer arrastão em Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Um rapaz identificado como Leonardo Coutinho Lemos, de 18 anos, foi preso após cometer diversos assaltos em bairros de Cariacica e Vila Velha, na noite da última quinta-feira.

O criminoso estava agindo com um comparsa, que fugiu após trocar tiros com um policial militar. Somente com ele, foram encontrados 17 celulares, um relógio e dinheiro das vítimas.

Após a prisão, seis vítimas compareceram à 4ª Delegacia Regional de Cariacica. Uma delas, uma mulher de 42 anos, foi abordada após descer de um ônibus em frente a um shopping, às margens da BR-262.

Ela contou em depoimento que havia acabado de chegar de viagem, por volta das 20h, quando um dos bandidos apontou a arma e exigiu os pertences.

A vítima estava com uma mala de viagem, onde carregava R$ 1250,00 em dinheiro, roupas e o celular. No momento em que foram tomar tudo dela, os criminosos ainda agrediram a mulher, dando um tapa no pescoço e rasgando a blusa antes de fugirem.

Na sequência, os assaltantes fizeram três vítimas de uma só vez, no bairro Ataíde, em Vila Velha, na Rua Manoel Nascimento. Dois homens e uma mulher foram abordados de forma agressiva.

Um deles teve a arma apontada para o rosto, sofreu ameaças e contou, em depoimento, que chegou a colocar a mão na cabeça e virar de costas, aguardando ser baleado.

Porém, o bandido armado desistiu e foi para cima do vizinho dele, que estava do lado, afirmando que ele seria policial e dizendo que iria matá-lo.

Leonardo desceu a garupa enquanto o comparsa aterrorizava as vítimas e recolheu os celulares dos três. Em seguida, eles foram embora.

Por volta das 23h30, os bandidos acabaram se dando mal. Eles estavam passando pelo bairro Santana, de moto, quando um policial militar, que estava de carro logo à frente da dupla, suspeitou da atitude deles e imaginou que poderia ser assaltado.

O PM freou o carro e desceu com a arma na mão, momento em que o bandido que pilotava sacou o revólver e começou a atirar contra o soldado. Os dois bateram a moto contra o veículo e caíram no chão.

O militar revidou disparando dez vezes. O assaltante armado conseguiu correr e fugir. Já Leonardo, que se feriu com a batida, ficou no chão e acabou preso.

Em entrevista concedida à reportagem na Delegacia Regional de Cariacica, Leonardo demonstrou deboche pela situação, com risadas ao contar como fez diversas vítimas.

Eu estava precisando de grana, aí fui fazer o corre. O negócio é a facção (risadas). Eu ia comprar maconha e coisas para mim e minha filha de 3 anos, afirmou.

O bandido ainda disse que, caso ele estivesse com a arma e não o comparsa, acredita que a situação teria acabado de forma ruim para o policial militar.

Era meu parceiro quem estava armado. Ele atirou no PM e saiu voado. O PM deu sorte que a arma não estava comigo. Se tivesse ele estava ferrado, comentou.