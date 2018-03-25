Após esfaquear marido, idosa invade hospital para feri-lo de novo

Caso foi registrado na 16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma idosa de 76 anos esfaqueou o marido utilizando um facão, em Rio Bananal, Norte do Estado, na noite deste sábado (24). Depois do crime, a agressora invadiu o hospital da cidade, onde o homem recebia atendimento médico, e tentou esfaqueá-lo novamente. O caso foi registrado pela Polícia Militar, que acionada por funcionários do hospital.

De acordo com informações no boletim de ocorrência, uma enfermeira contou que estava com o paciente no repouso. De repente, a mulher invadiu as dependências do hospital e, de posse de uma faca, tentou agredir o paciente de novo. A enfermeira e uma parente da vítima conseguiram tomar a faca das mãos da acusada. Nesse momento, ela também se feriu, sofrendo um corte na mão esquerda.

A vítima contou aos policiais militares que vive com a idosa há cerca de 10 anos. Segundo o marido da acusada, os dois estavam em casa bebendo juntos, pouco antes do crime, quando discutiram. Momentos depois, o homem informou que estava deitado no sofá de casa quando levou um golpe de facão da acusada. Ele sofreu ferimento no rosto e conseguiu sair de casa para buscar atendimento no hospital.

Sobre o motivo da agressão, a idosa disse aos policiais que o marido tentou agredi-la. Ela afirma que devido a isso e ao fato de já ter sofrido agressões do companheiro outras vezes, o esfaqueou. Segundo a PM, a acusada informou que, depois que o marido foi buscar socorro, ela pegou uma faca e foi para o hospital com a intenção de "furar" o companheiro.