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SEGURANÇA

Após episódios de violência, policiamento é reforçado em Itararé

Moradores e comerciantes confirmam a maior presença, mas reclamam que o movimento ocorre somente quando acontecem situações de repercussão
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

18 set 2019 às 12:08

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 12:08

Base móvel da PM que antes ficava no bairro de 12h às 21h, agora permanece no local de 7h às 22h Crédito: Reportagem Gazeta Online
Depois de episódios violentos nos últimos dias, como tiroteios e suspeitos andando livremente armados na praça principal, o bairro Itararé, em Vitória, teve o policiamento reforçado. Segundo a Polícia Militar, o patrulhamento foi intensificado na região. Moradores e comerciantes confirmam que perceberam o aumento da presença policial no bairro, mas reclamam que esse movimento ocorre somente quando acontecem situações de repercussão.
Após episódios de violência, policiamento é reforçado em Itararé
Na manhã de hoje, a reportagem do Gazeta Online esteve no local e observou uma base móvel da PM estacionada em uma das rotatórias da praça principal do bairro. Quarta-feira é dia de feira e o local estava bastante movimentado por comerciantes e moradores, e a presença da Polícia Militar passou uma sensação de segurança, de acordo com as pessoas ouvidas pela reportagem. Ninguém quis se identificar.
No entanto, foram unânimes em criticar o fato do policiamento ser reforçado somente quando situações violentas ocorrem no local. A praça foi alvo da violência na última semana, quando tiroteios assustaram os frequentadores do espaço de lazer. Na última segunda-feira (16), a reportagem da TV Gazeta flagrou uma criança passando uma arma para outra pessoa a luz do dia.
> Bandido atira no meio de praça e atinge duas pessoas em Vitória
Segundo o tenente Antony Moraes Costa, da comunicação da Polícia Militar, o policiamento foi reforçado na região. A base móvel, que antes ficava das 12h às 21h, agora permanece no bairro por um período maior: das 7h às 22h. Fora da permanência da estrutura, outras viaturas fazem rondas no local. Além disso, outros setores da corporação também intensificaram os trabalhos na região.
"O comando do 1º batalhão intensificou o policiamento ali. Força Tática, policiamento de área, uma equipe que atua em áreas elevadas, tem o contato com as lideranças comunitárias. A base móvel que que começa às 7h e vai até às 22h", disse.
A reportagem também entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública para buscar mais informações a respeito dos últimos episódios de violência no bairro, mas, o órgão alegou não ter fonte disponível para entrevista.
> Violência em Itararé: moradores querem base fixa da PM no bairro

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