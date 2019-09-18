Base móvel da PM que antes ficava no bairro de 12h às 21h, agora permanece no local de 7h às 22h Crédito: Reportagem Gazeta Online

tiroteios e suspeitos andando livremente armados na praça principal, o bairro Itararé, em Vitória, teve o policiamento reforçado. Segundo a Polícia Militar, o patrulhamento foi intensificado na região. Moradores e comerciantes confirmam que perceberam o aumento da presença policial no bairro, mas reclamam que esse movimento ocorre somente quando acontecem situações de repercussão. Depois de episódios violentos nos últimos dias, comoe suspeitos, o bairro Itararé, em Vitória, teve o policiamento reforçado. Segundo a Polícia Militar, o patrulhamento foi intensificado na região. Moradores e comerciantes confirmam que perceberam o aumento da presença policial no bairro, mas reclamam que esse movimento ocorre somente quando acontecem situações de repercussão.

Your browser does not support the audio element. Após episódios de violência, policiamento é reforçado em Itararé

Na manhã de hoje, a reportagem do Gazeta Online esteve no local e observou uma base móvel da PM estacionada em uma das rotatórias da praça principal do bairro. Quarta-feira é dia de feira e o local estava bastante movimentado por comerciantes e moradores, e a presença da Polícia Militar passou uma sensação de segurança, de acordo com as pessoas ouvidas pela reportagem. Ninguém quis se identificar.

flagrou uma criança passando uma arma para outra pessoa a luz do dia. No entanto, foram unânimes em criticar o fato do policiamento ser reforçado somente quando situações violentas ocorrem no local. A praça foi alvo da violência na última semana, quando tiroteios assustaram os frequentadores do espaço de lazer. Na última segunda-feira (16), a reportagem da TV Gazeta

Segundo o tenente Antony Moraes Costa, da comunicação da Polícia Militar, o policiamento foi reforçado na região. A base móvel, que antes ficava das 12h às 21h, agora permanece no bairro por um período maior: das 7h às 22h. Fora da permanência da estrutura, outras viaturas fazem rondas no local. Além disso, outros setores da corporação também intensificaram os trabalhos na região.

"O comando do 1º batalhão intensificou o policiamento ali. Força Tática, policiamento de área, uma equipe que atua em áreas elevadas, tem o contato com as lideranças comunitárias. A base móvel que que começa às 7h e vai até às 22h", disse.