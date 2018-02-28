Após crime que chocou Guarapari, relembre casos de estupros coletivos

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deixou em estado grave uma jovem de 23 anos em Guarapari no último dia 17. O dado é correspondente ao período entre 2011 e 2016 e foi registrado pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde. Em 2016, foram registrados 3.526 estupros praticados por duas ou mais pessoas em todo o Brasil. Desde 2011, todos os casos do tipo tem obrigatoriamente que ser registrados pelas secretarias de saúde dos municípios. Em cinco anos, mais de 300 pessoas foram vítimas de estupros coletivos no Espírito Santo, como aquele que. O dado é correspondente ao período entre 2011 e 2016 e foi registrado pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde. Em 2016, foram registrados 3.526 estupros praticados por duas ou mais pessoas em todo o Brasil. Desde 2011, todos os casos do tipo tem obrigatoriamente que ser registrados pelas secretarias de saúde dos municípios.

Em um crime que chocou todo o Estado, a jovem estuprada em Guarapari quase foi assassinada por dois adultos e dois adolescentes. Ela foi ferida por 22 facadas. Os criminosos também tentaram esmagar a cabeça da vítima com uma pedra. A moça está desempregada e mora em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. Ela estava desde o dia 15 de janeiro na casa da mãe de uma amiga, que mora na região de Aldeia do Perocão.

Vídeo do estupro da jovem em comunidade no Rio foi parar nas redes sociais Crédito: Reprodução

A Polícia Civil informou que os suspeitos foram identificados cinco dias depois do crime, mas foram ouvidos e liberados, pois não estavam em situação de flagrante. Os quatro podem ser indiciados por tentativa de homicídio qualificado e estupro com lesão corporal grave.

Como o caso desta jovem, outras mulheres já foram vítimas de estupro coletivo. Alguns desses casos tiveram grande repercussão nacional e até internacional.

menina de 16 anos, estuprada por cinco pessoas no morro da Barão, no Rio de Janeiro, em 2016. O caso ganhou proporção pela informação inicial de que a jovem teria sido estuprada por mais de 30 pessoas, graças à menção de um funk no vídeo que viralizou na internet na época. O caso recente mais emblemático do país foi o de umaO caso ganhou proporção pela informação inicial de que a jovem teria sido estuprada por mais de 30 pessoas, graças à menção de um funk no vídeo que viralizou na internet na época.

PIAUÍ

Em 2015, quatro amigas foram estupradas por cinco homens na cidade de Castelo, no Piauí. As meninas, com idade entre 15 e 17 anos, foram encontradas violentadas e inconscientes. Uma delas morreu.

O crime foi cometido por quatro adolescentes e um adulto. Adão José Sousa, 43 anos, acusado de ser o mandante do estupro, foi a júri popular. O julgamento começou na tarde desta terça-feira (27), quase três anos após o ocorrido.

ÍNDIA

Outro caso de grande repercussão foi um crime ocorrido na Índia, que revoltou a população e forçou mudanças na legislação do país. Após o estupro coletivo de uma jovem dentro de um ônibus em Nova Deli, ocorrido em 2012, protestos públicos levaram à aprovação de uma emenda à legislação criminal que entrou em vigor em abril de 2013, menos de cinco meses após o ocorrido.

Segundo a BBBC Brasil, a lei indiana ampliou a definição de estupro, endureceu as penas (notadamente para casos seguidos de morte) e tornou crime sexual ações como ataques com ácido (que vitima centenas de pessoas por ano no país, a grande maioria mulheres), assédio sexual, voyeurismo e acosso.