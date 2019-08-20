Após assaltos, trio troca tiros com a polícia e é preso em Vila Velha

Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Polícia Civil, os criminosos estavam em um veículo de aplicativo. Três bandidos foram presos após assaltarem dois estabelecimentos comerciais e trocar tiros com policiais militares na noite desta segunda-feira (19) em Vila Velha . De acordo com informações daos criminosos estavam em um veículo de aplicativo.

Armados, dois dos bandidos assaltaram uma pizzaria no bairro Cobilândia, por volta das 19h30. Segundo informações da TV Gazeta, os assaltantes renderam três pessoas e roubaram celulares, dinheiro e joias.

Cerca de duas horas depois, o bando seguiu em um Renault Logan até uma farmácia em Novo México. Eles chegaram ao local quando dois funcionários estavam se preparando para encerrar o expediente. Os criminosos anunciaram o assalto e roubaram dois celulares e dinheiro.

Your browser does not support the audio element. Dois jovens morrem em acidente com fusca em Vila Velha

A Polícia Militar foi acionada e localizou os criminosos no Renault Logan em Novo México. Os militares ordenaram que o motorista parasse o veículo, mas os criminosos fugiram em alta velocidade. Os policiais perseguiram o banco pelos bairros Novo México, Guaranhuns e Araçás. No trevo da Rodovia Darly Santos, os policiais deram nova voz de parada.

"O veículo aproximou-se do acostamento fazendo menção de parar. Neste momento os militares desembarcaram ao lado da viatura e solicitaram que os ocupantes saíssem do carro, no entanto eles realizaram disparos contra os policiais, que revidaram a injusta agressão", diz a nota da PM.



Após o tiroteio, os bandidos continuaram a fuga pela Rodovia Darly Santos e próximo ao trevo da entrada do bairro Novo México e furaram um bloqueio policial montado no local. Os ocupantes do veículo tentaram fugir a pé, mas foram alcançados.

"Durante a busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, no entanto no interior do veículo foi encontrada uma mochila preta contendo carteiras, dinheiro e celulares que como afirmado pelos três seria produto de roubo a comércios em Cobilândia e Novo México", informa a Polícia Militar.

