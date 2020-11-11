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Av. Carlos Lindenberg

Após assalto, perseguição termina com acidente e prisão em Vila Velha

A polícia chegou a dar ordem de parada, que não foi respeitada pelo motociclista. Em fuga, ele bateu em um caminhão e acabou preso

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 09:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 09:59
2ª Delegacia Regional em Vila Velha
2ª Delegacia Regional em Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro
Um motociclista foi perseguido e preso no final da tarde desta terça-feira (10), na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. Ele é suspeito de ter cometido assaltos na região de Guaranhuns. 
De acordo com informações da TV Gazeta, a polícia passou a perseguir o homem no bairro Cobilândia, após receber denúncias de assalto na tarde desta terça (10).
De moto, o homem passou pela rua principal do bairro e empreendeu em fuga pela Avenida Carlos Lindenberg assim que percebeu a presença dos policiais.  Os militares reconheceram o homem pelas características passadas pelas vítimas.
A polícia chegou a dar ordem de parada, que não foi respeitada pelo motociclista. Em fuga, ele bateu contra um caminhão que estava estacionado na avenida e acabou preso

CELULARES

No momento em que foi abordado pela polícia, o homem estava com dois celulares. Ele foi reconhecido pelas vítimas e levado para a 2° Delegacia Regional de Vila Velha. As vítimas relataram que foram ameaçadas no momento do assalto. De acordo com as vítimas, o suspeito disse que iria matá-las, caso elas não entregassem os pertences.
O celular de uma das vítimas foi recuperado, mas foi danificado. Uma outra vítima também teve a bolsa roubada. O homem afirmou ter jogado a bolsa em um matagal, mas o objeto não foi encontrado pela polícia.
Ainda segundo a polícia, a moto utilizada pelo homem não era roubada e, por isso, não foi apreendida.
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta.

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