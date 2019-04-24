Home
>
Polícia
>
Após 15 dias, corpo de mulher concretada continua no DML aguardando familiares

Após 15 dias, corpo de mulher concretada continua no DML aguardando familiares

A mulher usava um short cinza, cropped azul e branco e um biquíni de cor azul. Ela possui uma tatuagem de uma estrela de Davi na panturrilha esquerda.