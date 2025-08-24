Após 130 dias sem assassinatos, cidade do Norte do ES registra crime

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 18:39
Desde 2022, apenas quatro ocorrências do tipo foram registradas na cidade. O último caso havia ocorrido na noite de 18 de abril deste ano, quando um jovem de 25 anos foi morto a tiros enquanto dormia no distrito de Água Boa, na cidade. Segundo a Polícia Militar, um homem foi até o quarto onde a vítima estava, fez os disparos e depois fugiu.
No entanto, na madrugada deste domingo (24), um homem identificado como Joendson dos Santos Janoário, também de 25 anos, foi morto com tiros na cabeça na cidade. Perto dele, foram encontradas aproximadamente quinze munições utilizadas. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado e o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Mucurici.
