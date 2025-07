Investigação

Após 10 anos, polícia revela que jovem foi baleado na nuca pelo sogro em Vila Valério

Polícia elenca depoimentos de testemunhas e da vítima como elementos de prova que levaram investigadores a indiciar o suspeito por tentativa de assassinato

A Polícia Civil comunicou nesta quarta-feira (30) que indiciou Edimar José Lorencini por tentativa de homicídio qualificado contra Arthur Lopes da Roza. Segundo a polícia, o crime ocorreu em 17 de junho de 2015, em Vila Valério , no Norte do Espírito Santo , quando a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo na nuca.>

O delegado Erick Lopes Esteves, titular da Delegacia de Polícia de Vila Valério, explicou que as investigações apontaram que o crime aconteceu na residência da vítima durante uma discussão entre Arthur e Adriano Nunes de Souza, pai do enteado de Arthur. Testemunhas afirmaram à polícia que Edimar, que era sogro da vítima na época e estava presente no local, efetuou um disparo com uma espingarda.>

"A autoria do crime é sustentada principalmente pelos depoimentos da própria vítima e da testemunha Adriano Nunes de Souza. Arthur Lopes da Roza, tanto no dia do ocorrido quanto em um depoimento seis anos depois, afirmou consistentemente que seu ex-sogro, Edimar, foi o autor do disparo. Adriano também relatou ter visto Edimar com uma espingarda momentos antes de ouvir o tiro. Outro indício, foi a fuga de Edimar para um matagal quando a polícia chegou ao local. Em seu depoimento, Edimar negou as acusações", detalhou o delegado.>