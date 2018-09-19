Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Vitória

Apartamento onde criança morreu carbonizada passará por nova perícia

Criança de 4 anos morreu presa dentro de banheiro; os pais e um irmão estão internados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2018 às 21:57

Publicado em 18 de Setembro de 2018 às 21:57

especial
Uma nova perícia no apartamento incendiado, que terminou com a morte de uma criança de 4 anos, no Bairro República, em Vitória, será realizado na manhã desta quarta-feira (19), a partir das 10 horas. O prédio foi interditado pela Defesa Civil. Segundo o tenente-coronel Cosme, do Corpo de Bombeiros, a investigação pericial retornará ao local em conjunto com a Polícia Civil.
O tenente-coronel informou que o local será separado em setores para poder coletar a primeira amostras, e assim levar para análise em laboratório. Neste primeiro momento, serão analisados indícios de algum agente acelerante e depois disso a remoção parcial dos escombros. São investigadas desde hipóteses criminais até curto-circuito. Uma botija de gás foi levada para análise. 
> Incêndio pode ter sido provocado por crianças
A quitinete era composta apenas por quarto, cozinha, banheiro e sala. As marcas de combustão indicam que o incêndio possivelmente iniciou-se no quarto, mas ainda não é possível confirmar essa hipótese, segundo o tenente-coronel. Por isso, o Corpo de Bombeiros utilizará um o sistema de simulação de incêndio para verificar todas as possibilidades.
Durante a tarde, a Defesa Civil informou aos moradores presente que o prédio permanece parcialmente interditado sem riscos de desabamento. A orientação é procurar o proprietário para retirarem seus pertences.
Como ficou o apartamento após incêndio Crédito: Divulgação | SESP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: tire suas dúvidas sobre o Imposto de Renda
Imagem de destaque
O que fazer na Festa da Penha 2026? Confira dicas de lugares em Vila Velha
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 03/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados