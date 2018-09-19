Apartamento onde criança morreu carbonizada passará por nova perícia

Uma nova perícia no apartamento incendiado, que terminou com a morte de uma criança de 4 anos , no Bairro República, em Vitória, será realizado na manhã desta quarta-feira (19), a partir das 10 horas. O prédio foi interditado pela Defesa Civil. Segundo o tenente-coronel Cosme, do Corpo de Bombeiros, a investigação pericial retornará ao local em conjunto com a Polícia Civil.

O tenente-coronel informou que o local será separado em setores para poder coletar a primeira amostras, e assim levar para análise em laboratório. Neste primeiro momento, serão analisados indícios de algum agente acelerante e depois disso a remoção parcial dos escombros. São investigadas desde hipóteses criminais até curto-circuito. Uma botija de gás foi levada para análise.

A quitinete era composta apenas por quarto, cozinha, banheiro e sala. As marcas de combustão indicam que o incêndio possivelmente iniciou-se no quarto, mas ainda não é possível confirmar essa hipótese, segundo o tenente-coronel. Por isso, o Corpo de Bombeiros utilizará um o sistema de simulação de incêndio para verificar todas as possibilidades.

Durante a tarde, a Defesa Civil informou aos moradores presente que o prédio permanece parcialmente interditado sem riscos de desabamento. A orientação é procurar o proprietário para retirarem seus pertences.