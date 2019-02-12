Home
Aparelho usado em pesquisa científica é roubado em Jardim da Penha

Bandidos arrombaram o carro de uma professora de uma faculdade de Vitória; dentro do veículo estava um aparelho usado em pesquisas científicas com dependentes químicos no Estado