Ao notar que corria perigo, Jane tirou a chave de carro em movimento

Jane Cherubim Crédito: Reprodução

Jane Cherubim, antes de ser espancada pelo então namorado Jonas Amaral, na madrugada da última segunda-feira (4), em Pedra Menina, Dores do Rio Preto, chegou a tirar a chave do carro em movimento e jogar pela janela ao perceber que o namorado estava com comportamento estranho. As informações foram colhidas pelo delegado Dedier de Carvalho, da 6ª Delegacia Regional de Alegre. A vendedorana madrugada da última segunda-feira (4), em Pedra Menina, Dores do Rio Preto, chegou a tirar a chave do carro em movimento e jogar pela janela ao perceber que o namorado estava com comportamento estranho. As informações foram colhidas pelo delegado Dedier de Carvalho, da 6ª Delegacia Regional de Alegre.

"Ela pressentiu que ele poderia cometer atos violentos contra ela. Ela saiu, ficaram procurando a chave e ele pegou o celular dela. Em seguida, ele ficou olhando imagens e, segundo ela, não tinha nada de mais no aparelho. Ela continuou procurando, ele deixou o celular e foi para cima dela. Ela ainda disse que tentou pegar o celular e começaram sucessivas agressões dele contra ela. Até ela chegar ao ponto de pedir para ele não matá-la, momento em que ela sofreu uma outra agressão e só foi acordar no hospital”.

Dedier ainda disse que o pai, o irmão e um primo de Jonas serão ouvidos na tarde deste sábado (09), além da esposa de um dos irmãos de Jane. Ela estava no carro junto com o pai do autor nas buscas pela vendedora no dia do crime.

“Vamos com esse material - os depoimentos - e as investigações que estão em andamento buscar os fundamentos para uma eventual representação de prisão. Temos situações de alteração da cena do crime, que caracteriza fraude processual”, contou.

O delegado confirmou que agressão foi motivada por ciúmes. “O autor era muito possessivo. E o motivo que pesou muito foi que ele queria fazer uma foto com ela durante a noite e ela não quis tirar esta foto e na saída, ao invés de ir para a casa dos pais dela em Pedra Menina, ele tomou outra direção indo para Forquilha do Rio”.

CIENTE DA REPERCUSSÃO

Apesar de não ler ou assistir noticiários, o irmão de Jane, Salvador Cherubin conta que ela está ciente da repercussão do caso dela e está recebendo apoio de pessoas do mundo todo.

"Estamos recebendo mensagens de pessoas de todo Brasil e até mesmo do mundo. Pessoas oferecendo todo tipo de ajuda. Minha irmã é muito simples, assim como toda nossa família, então embora esse grande apoio a deixe feliz, também a deixa um pouco assustada."