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Caso Jane Cherubim

Ao notar que corria perigo, Jane tirou a chave de carro em movimento

Vendedora contou em depoimento à polícia que quando percebeu comportamento estranho do namorado, Jonas Amaral, arrancou a chave com o carro em movimento

Publicado em 09 de Março de 2019 às 18:57

Publicado em 

09 mar 2019 às 18:57
Jane Cherubim Crédito: Reprodução
A vendedora Jane Cherubim, antes de ser espancada pelo então namorado Jonas Amaral, na madrugada da última segunda-feira (4), em Pedra Menina, Dores do Rio Preto, chegou a tirar a chave do carro em movimento e jogar pela janela ao perceber que o namorado estava com comportamento estranho. As informações foram colhidas pelo delegado Dedier de Carvalho, da 6ª Delegacia Regional de Alegre.
>Jane se emociona e passa mal após prestar depoimento no hospital
 "Ela pressentiu que ele poderia cometer atos violentos contra ela. Ela saiu, ficaram procurando a chave e ele pegou o celular dela. Em seguida, ele ficou olhando imagens e, segundo ela, não tinha nada de mais no aparelho. Ela continuou procurando, ele deixou o celular e foi para cima dela. Ela ainda disse que tentou pegar o celular e começaram sucessivas agressões dele contra ela. Até ela chegar ao ponto de pedir para ele não matá-la, momento em que ela sofreu uma outra agressão e só foi acordar no hospital”.
Dedier ainda disse que o pai, o irmão e um primo de Jonas serão ouvidos na tarde deste sábado (09), além da esposa de um dos irmãos de Jane. Ela estava no carro junto com o pai do autor nas buscas pela vendedora no dia do crime.
>Caso Jane Cherubim: Jonas Amaral está proibido de deixar o país
“Vamos com esse material - os depoimentos - e as investigações que estão em andamento buscar os fundamentos para uma eventual representação de prisão. Temos situações de alteração da cena do crime, que caracteriza fraude processual”, contou.
O delegado  confirmou que agressão foi motivada por ciúmes. “O autor era muito possessivo. E o motivo que pesou muito foi que ele queria fazer uma foto com ela durante a noite e ela não quis tirar esta foto e na saída, ao invés de ir para a casa dos pais dela em Pedra Menina, ele tomou outra direção indo para Forquilha do Rio”.
CIENTE DA REPERCUSSÃO
Apesar de não ler ou assistir noticiários, o irmão de Jane, Salvador Cherubin conta que ela está ciente da repercussão do caso dela e está recebendo apoio de pessoas do mundo todo.
"Estamos recebendo mensagens de pessoas de todo Brasil e até mesmo do mundo. Pessoas oferecendo todo tipo de ajuda. Minha irmã é muito simples, assim como toda nossa família, então embora esse grande apoio a deixe feliz, também a deixa um pouco assustada."
*Com informações de Elis Carvalho

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