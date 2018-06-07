'Antes eu estava com medo, agora não mais'

Taiana França denuncia agressões cometidas pelo seu ex-marido, Adriano Scopel Crédito: Vitor Jubini - NA

denúncia de agressões e ameaças por parte do marido, o empresário Adriano Scopel, 39, a cantora Taiana França, 25, está recebendo apoio de inúmeras pessoas através de mensagens. Ela voltou a conversar com a reportagem sobre a vida antes e depois de denunciar. Um dia após tornar pública a, o empresário Adriano Scopel, 39, a cantora Taiana França, 25, está recebendo apoio de inúmeras pessoas através de mensagens. Ela voltou a conversar com a reportagem sobre a vida antes e depois de denunciar.

Como está sendo a repercussão da denúncia?

Eu estou recebendo muito apoio. Não esperava por isso. Muita gente me procurou para dar força, dizendo que não é a primeira vez que o Adriano agride alguém. Algumas pessoas tiveram coragem para dizer que já o presenciaram me agredindo na rua e eu nem sabia que estava sendo observada. Todo esse apoio me deixou muito mais fortalecida. Antes eu estava com muito medo, agora não mais. Esse primeiro passo é muito difícil. Quando dei entrevista para vocês e desabafei, parecia que um pedaço estava saindo de mim. Tive muito medo da exposição, de ser julgada. Mas as mensagens de apoio foram maiores. Isso dá conforto e segurança.

Como recebeu as críticas por não denunciar antes?

Eu fiz o que qualquer mulher apaixonada faria: perdoei. Isso não me abala. Faço questão de dizer para todo mundo que eu já era cantora antes do Adriano e que não quero nada dele.

Eu vivia com medo. Quando ele via casos de maridos que mataram mulheres após serem traídos, ele dizia que faria o mesmo comigo. Eu ainda dependia financeiramente dele porque ele não me deixava receber meu salário. Eu tinha que pedir até para comprar coisas íntimas. Eu percebia que estava em uma relação abusiva, mas não sabia como reagir porque para mim ele era muito poderoso.

Recebeu mensagens de vítimas também?

Sim. Muitas mulheres que estão passando pelo mesmo me procuraram. Recebi mensagens até de mulheres que estavam na delegacia no mesmo dia que eu. É muito bonito ver uma dando força para a outra. As pessoas dizendo que sou muito corajosa, que sou um exemplo para elas, que ninguém está acima da lei. Não tem dinheiro no mundo que pague isso.

O que pensa da defesa de Adriano, que diz que a agressão é mentirosa?

É um absurdo ouvir isso. Mas quem está com a verdade não teme. Ele pode tentar colocar todos contra mim, mas havia muitas testemunhas, sei que algumas estarão ao meu lado. Pessoas boas não se vendem.

Estão usando o primeiro boletim feito pela PM no dia do fato para descredibilizar a agressão, pois os PMs disseram que não havia lesão visível. Porém, eu fui muito mal tratada pelos policiais, que desdenharam da situação mesmo vendo meu desespero e ouvindo as testemunhas contando das agressões. Sem contar que estava noite e eles nem me examinaram para fazer essa afirmação. Eu irei atrás dos meus direitos.

EMPRESÁRIO AGUARDA INVESTIGAÇÃO

O advogado Marco Antonio Barreto, que defende Adriano Scopel, reiterou, em nota, que o empresário nega que tenha agredido a cantora Taiana França durante a relação do casal. Ele diz que aguardará as investigações para provar a inocência.

Adriano reitera que não praticou, em qualquer tempo, qualquer tipo de agressão contra a sua ex-mulher, e tampouco a ameaçou. Nesse sentido, irá se reservar ao direito de comprovar a verdade dos fatos ocorridos no dia 26 de maio de 2018 no curso das investigações, disse.

O advogado completou que Adriano irá colaborar com as investigações para que o caso seja solucionado o mais rápido possível.

MENTIRAS

Na última terça-feira, quando Taiana tornou pública a denúncia que fez contra o marido, o advogado levantou questionamentos acerca das marcas no corpo da cantora, chamando de mentiroso espancamento.

O advogado também classificou as narrações de Taiana sobre os fatos como mentirosas e injustas.

Adriano informa que adotará as medidas judiciais cabíveis para demonstrar a injustiça feita contra sua pessoa e, finalmente, lamenta a intensa exposição do assunto pela imprensa, mas confia que a verdade prevalecerá sobre essas infundadas acusações, completou o texto do advogado na ocasião.

O CASO

Taiana França estava com o empresário Adriano Scopel havia três anos e meio Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Taiana França, de 25 anos, denunciou uma série de ameaças e agressões partidas do marido, o empresário do ramo portuário Adriano Scopel, de 39 anos. O estopim para a denúncia foi uma agressão física que teria acontecido na frente de cerca de 30 pessoas, durante uma festa surpresa que a vítima organizou na casa onde o casal vivia, na Mata da Praia, em Vitória.

A Justiça concedeu à Taiana uma medida protetiva de urgência. Segundo o boletim de ocorrência registrado no Plantão Especializado da Mulher (Pem), Scopel é acusado de agredir e ameaçar a esposa durante a maior parte da relação, que durou três anos e meio, sendo dez meses de casamento. Porém, a vítima nunca o denunciou por medo das ameaças de morte que recebia caso fosse à delegacia.

A imagem de Taiana está sendo divulgada com autorização da vítima, que decidiu contar à reportagem as agressões sofridas durante o casamento. Segundo a cantora, a última agressão aconteceu na noite do dia 26 de maio, quando ela organizou uma festa surpresa para a filha de Adriano.

No dia da festa, estavam todos os convidados brincando e se divertindo. Até que falaram com Adriano que eu parecia uma menina ao lado das adolescentes. Aí ele já ficou bravo.

A cantora completou que em determinado momento foi para a área externa da casa com a enteada e uma amiga. Foi quando Adriano chegou gritando que ela deveria tomar conta da festa.

Ele disse que eu estava lá fora dançando igual uma piranha. Eu respondi a altura: Tá ficando doido? Eu estava com sua filha lá fora. Aí as pessoas me tiraram de perto dele. Vi que o clima estava ficando pesado e fui pedindo para as pessoas irem embora. Depois voltei para o lado de fora. Ele retornou e começou a me empurrar. Puxou o carregador da minha mão, prendendo o meu dedo e o deixando roxo, contou.

A vítima afirma que os convidados pediram para Adriano parar e ela aproveitou para se afastar. Meus amigos ficaram perto de mim. Aí ele bateu nas minhas costas e falou Vou subir, aproveita aí a festa. Eu pensei que depois a gente ia conversar e eu ia tirar por menos. Mas cinco minutos depois ele desceu me batendo, dando ponta pé na minha cabeça. Me empurrou, me xingou, jogou meu celular no chão e pisou, lembrou.

A cantora conta que um convidado pegou o celular dela no chão e a devolveu. Em um momento de raiva, ela afirma que jogou o aparelho em cima de Adriano, sem perceber onde o acertou. Segundo ela, a reação o deixou ainda mais nervoso e ele a expulsou de casa a puxando pelos cabelos.