Amigos são presos por executar jovem com tiro à queima-roupa no ES

O crime ocorreu em fevereiro deste ano, no bairro Pitanga, na Serra. Carlos Eduardo da Silva Vermecati, 18 anos, foi morto por um disparo à queima-roupa na cabeça