Amigos são espancados e um morre em Vila Velha

O corpo de Juselio Calixto Barbosa, 33 anos, foi abandonado dentro do carro dele Crédito: Bernardo Coutinho

Dois amigos foram espancados por criminosos durante a madrugada desta sexta-feira (05) em Vila Velha . Um deles, o pedreiro Juselio Calixto Barbosa, 33 anos, não resistiu às agressões e morreu. A outra vítima, também pedreiro, de 25 anos, só sobreviveu porque apanhou sem tentar fugir.

Os amigos, moradores de Cariacica, estavam trabalhando em uma obra em uma fazenda na região de Xuri quando, por volta das 23h30, saíram para procurar bebida e droga. Segundo o relato do sobrevivente à Polícia Militar, eles rodaram um pouco a região e foram parar em um bairro que não conheciam, mas que a PM acredita que seja Jabaeté.

A vítima contou que ele e Juselio chegaram em uma rua, viram um grupo de pessoas em um local que parecia ser um bar e perguntaram se vendia cerveja, onde foram informados que ali não vendia bebida. Com a negativa, os amigos perguntaram onde poderiam achar cocaína.

Um grupo levou os pedreiros até um local e os amigos passaram a ser espancados em um barraco de madeira. A vítima que sobreviveu disse que Juselio tentou fugir e acabou sendo mais espancado.

Eles foram atacados com chutes, socos, pedaços de madeira e pedra. Após o espancamento, as vítimas foram colocadas no banco de trás do carro, um Santana preto, de Juselio, que já estava morto. Os criminosos rodaram com os amigos e abandonaram eles na Rua Algas Marinhas, no bairro São Conrado.

Assim que os criminosos abandonaram o carro, o amigo que sobreviveu contou que correu para a Rodovia do Sol, onde pediu socorro para um carro que passava. A vítima conta que só sobreviveu porque obedeceu os criminosos e não fugiu.

O crime será investigado Pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

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