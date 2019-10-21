Uso de mescalina

Amigos fazem homenagem a jovem que morreu após passar mal em rave no ES

A última foto postada por Filippe Khroling recebeu vários comentários. Amigos lamentam e desejam forças para a família

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 20:32 - Atualizado há 6 anos

Filippe Siqueira morreu na tarde desta segunda-feira (21) Crédito: Instagram | Reprodução

Após a notícia da morte de Filippe Khroling no início da tarde desta segunda-feira (21), amigos do rapaz escreveram várias mensagens emocionadas no último post dele no Instagram, que foi feito no dia 16 de setembro. O jovem estava internado desde domingo (13) no Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, após passar mal em um rave realizada em Guarapari. Segundo a polícia, o rapaz fez uso de uma droga mexicana, altamente nociva, chamada de mescalina.

"Que Deus conforte toda a família e ajude os jovens dessa geração. Foi um menino muito bom", diz uma mulher. "Eu não estou conseguindo acreditar não, cara. Tu não podia ter ido! Mas que o céu te receba em festa. Tu foi luz por onde passou, meu querido, e me perdoe por ter sido tão falha como amiga e madrinha. Tentei dar o meu melhor sempre", lamentou outra.

Informações preliminares dão conta que Filippe teve uma parada cardíaca por volta das 15h desta segunda-feira (21), os médicos tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu. Ainda no fim da tarde, a família foi ao Departamento Médico Legal de Vitória, onde aguardava a liberação do corpo.

O CASO

Era madrugada de sexta-feira (18) quando a Polícia Civil recebeu a informação de que 11 jovens teriam sido internados em hospitais da Grande Vitória após o uso de uma droga em uma festa rave em Guarapari no sábado (12). Após a denúncia, o Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) foi acionado para iniciar uma investigação.

Após buscas nos hospitais da Grande Vitória, a Polícia Civil confirmou a internação de três jovens pelo uso de uma substância conhecida como mescalina. Eles teriam sido inicialmente atendidos pela UPA em Guarapari, e por causa do estado grave, foram transferidos para hospitais da Região Metropolitana.

EFEITO DA DROGA

A droga utilizada pelos jovens foi identificada como mescalina e tem uso devastador, segundo o especialista em dependência química e saúde mental, João Chequer. De acordo com ele, a droga é de origem mexicana e obtida de um cacto. Os efeitos dela são alucinógenos e podem levar a pessoa à morte em caso de overdose aguda. "É uma substância sintética com efeito similar ao causado pelo LSD. Quando ela age, provoca aceleração dos batimentos cardíacos, da frequência cardiorrespiratória, depressão, paranoia, medo e sensação de pânico. Pode paralisar órgãos vitais também", disse.

Segundo a polícia, a mescalina é nova no Espírito Santo e provavelmente foi utilizada em conjunto com outras substâncias. "As informações que o Denarc possui é que o comprimido ingerido era uma mistura de mescalina com ecstasy. Duas substâncias alucinógenas e que, quando usadas juntas, potencializam o efeito. É algo que traz muita preocupação para gente", disse o delegado geral da Polícia Civil, José Arruda.

INTERNAÇÕES

Felipe era o único jovem que continuava internado após o uso da droga. Os outros dois tiveram alta na última sexta-feira (18) e no domingo (20). Um deles conversou com a reportagem de A Gazeta e disse ter "nascido de novo". O jovem também relatou que havia encomendado a droga por WhatsApp um mês antes da festa e que pagou, por meio de transferência bancária, R$ 140 por três comprimidos. A droga foi entregue dentro da festa.

Universitário que ficou internado após usar droga mexicana em rave Crédito: Iara Diniz

Ele contou que usou apenas um comprimido. Cinco minutos depois, ele começou a se sentir mal e logo depois desmaiou. "Só lembro de acordar na segunda-feira no hospital. Desesperado, sem saber o que estava acontecendo", declarou. Confira a entrevista completa aqui.

POLÍCIA TEM SUSPEITO

A polícia já tem o suspeito de ter comercializado a droga com os jovens que frequentavam a festa. De acordo com o delegado titular da Denarc Diego Bermond, além de tráfico de drogas, o responsável pela venda da substância pode responder por tentativa de homicídio e por homicídio. A polícia vai ouvir os organizadores da festa, assim como pessoas que estavam no local e não consumiram as drogas. A investigação continua tentando identificar outros jovens que teriam sido intoxicados com a droga.

