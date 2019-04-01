Home
Ameaça de ataque a colégio de Cariacica gera pânico entre pais e alunos

O colégio particular, que fica em Jardim América, reforçou a segurança no local. Mensagens mostram que um menor de idade ameaçou entrar armado na escola