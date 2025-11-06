Alvo de ataque a tiros em sítio de Linhares está desaparecido

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 17:56
Um homem está desaparecido após um ataque a tiros ocorrido em um sítio de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na terça-feira (4). Testemunhas contaram à Polícia Militar que Patrick Ferreira Pinto estava na varanda de casa com outras pessoas, quando quatro homens armados chegaram e começaram a atirar. Ele e um colega correram para área de mata, e este amigo mais tarde acionou a PM sobre o crime e o desaparecimento de Patrick.
O delegado Fabrício Lucindo afirma que já identificou os envolvidos no ataque a tiros e que o crime foi motivado por uma briga entre trabalhadores rurais por causa de dinheiro.
"Precisamos primeiro confirmar se Patrick está morto ou não, mas o crime está devidamente elucidado e vou pedir à Justiça o mandado de prisão contra os quatros suspeitos", afirmou em entrevista à repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta.
Ajude a polícia
Qualquer informação que auxilie a encontrar Patrick, a vítima do ataque, pode ser repassada pelo Disque-Denúncia, pelo 181. A ligação é gratuita e não é preciso se identificar. Quem preferir, pode denunciar pela internet.
