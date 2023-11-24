Além dos sintomas de insolação, houve relatos de queimadura de primeiro grau após curso da PM Crédito: Geraldo Netto | Arte | A Gazeta

Cerca de 40 alunos da Academia de Polícia Militar do Espírito Santo (APM) teriam dado entrada nos últimos dias em um hospital de Vitória, com sintomas de insolação. Os ferimentos teriam surgido após um treinamento intenso, sob altas temperaturas. Imagens enviadas ao portal A Gazeta mostram uma mulher com os olhos inchados e um homem com a pele descascada, além de visivelmente machucada. Fontes afirmaram, inclusive, que o número de alunos atendidos pode ser ainda maior.

Os alunos, conforme também apurado pela reportagem, começaram a ser levados ao Hospital da Polícia Militar (HPM) na última quarta-feira (22). Além dos sintomas de insolação, houve relatos de queimaduras de primeiro grau. Até esta sexta (24), foi informado que a unidade ainda recebia pessoas em busca de atendimento médico.

ACS acompanha caso

O presidente da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (ACSPMBM-ES), Jackson Eugênio Silote, afirmou nesta sexta (24) que acompanha o caso, por meio de um comunicado nas redes sociais. De acordo com ele, a turma seria do Curso de Formação de Soldados de 2023.

"Na última quinta-feira (23), recebemos vários vídeos e fotos acerca de um incidente que aconteceu na nossa academia de polícia, que, a princípio, seria insolação dos nossos alunos soldados. Prontamente enviamos uma equipe de diretores até o Hospital da Polícia Militar para acompanhar de perto o desfecho dessa situação e dar todo o suporte e apoio necessário aos nossos alunos soldados", declarou.

Your browser does not support the audio element. Alunos da PM são socorridos com sintomas de insolação após treinamento no ES

"Também realizei contato com a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para entender o que realmente aconteceu, e foi informado que estão apurando todos os fatos para chegar às reais causas desse incidente" Cabo Jackson Eugênio Silote - Presidente da ACSPMBM-ES

Durante o pronunciamento, o cabo também reforçou que não serão permitidos "qualquer tipo de abuso ou excesso com os nossos alunos soldados, ou com qualquer policial militar" (veja o comunicado na íntegra abaixo).

"A Associação dos Cabos e Soldados se manterá vigilante e acompanhando de perto todos os desfechos dessa situação e toda a formação dos nossos alunos soldados da Polícia Militar, os futuros heróis da sociedade capixaba", finalizou Eugênio.

O que diz a corporação

A Polícia Militar foi procurada para comentar sobre o caso às 15h52 desta sexta-feira (24) e respondeu perto das 20h50. Em nota, a corporação informou que irá instaurar uma apuração administrativa para entender os fatos. Pontuou ainda que, nessa quinta (23), os alunos que relataram mal-estar foram encaminhados ao hospital.

"Cabe ressaltar que os alunos possuem um cantil individual e, ainda, a APM possui estrutura completa, sendo quadra com cobertura, bebedouros para hidratação, entre outros", afirmou.

Confira a nota da PM na íntegra "A Polícia Militar informa que o Curso de Formação de Soldados foi iniciado nesta semana, na Academia da Polícia Militar (APM), sendo as disciplinas realizadas na semana inicial apenas de ambientação. Cabe ressaltar que os alunos possuem um cantil individual e, ainda, a APM possui estrutura completa, sendo quadra com cobertura, bebedouros para hidratação, entre outros. Na chamada matinal, na data de ontem (quinta-feira), alunos relataram mal-estar, sendo imediatamente encaminhados ao HPM, onde foram devidamente atendidos. A PMES informa que irá instaurar uma apuração administrativa em relação ao fato"

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