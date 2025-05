No Noroeste

Moto com R$ 205 mil em multas é apreendida em blitz no ES

Veículo circulava com licenciamento vencido desde 2010 e estava entre os veículos com maiores débitos no Estado. Ela foi apreendida em Barra de São Francisco

Publicado em 21 de maio de 2025 às 09:17

Motocicleta com mais de R$ 205 mil em débitos é apreendida em Barra de São Francisco Crédito: Divulgação | Detran|ES

Uma motocicleta com mais de R$ 205 mil em débitos foi apreendida na tarde da última segunda-feira (19), durante uma blitz de trânsito da Polícia Militar, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado. O veículo estava com o licenciamento atrasado desde 2010 e as dívidas acumuladas são de multas aplicadas por fiscalização eletrônica. >

A apreensão aconteceu através do monitoramento do Cerco Inteligente, operado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), em parceria com os órgãos de segurança. A moto foi incluída no alerta do sistema a pedido do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) por estar entre os veículos com maiores débitos no Estado.>

A partir do rastreamento, foi identificado que a motocicleta circulava na região de Barra de São Francisco. As informações foram repassadas à patrulha de trânsito do 11º Batalhão, que realizou a abordagem durante uma blitz na rodovia ES 080, na localidade conhecida como “Reta do Maia”.>

Ao todo, o veículo está com R$ 205.447,41 em débitos. A motocicleta foi removida para um pátio credenciado ao Detran|ES. O condutor, apesar de não ter mandado de prisão em aberto, tinha registros de várias passagens pela Justiça por diversos crimes. Ele foi liberado após a abordagem. >

Para o gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran|ES, Jederson Lobato, a integração entre tecnologia e atuação conjunta entre os órgãos foi fundamental.>

“Esses veículos acumulam um grande valor em débitos de multas por estarem rotineiramente desobedecendo as leis de trânsito. São multas principalmente de radares por excesso de velocidade. Então, são condutores que utilizam esses veículos de forma irresponsável, colocando em risco a segurança nas vias e a vida das pessoas. A parceria dos órgãos foi fundamental para localizar e retirar esse veículo de circulação”, disse Jederson Lobato. >

Blitz inteligente

Além do monitoramento de veículos com muitos débitos, o trabalho realizado pelo Detran|ES, a partir do Cerco Inteligente, também tem como foco o combate à clonagem de veículos, a verificação de veículos de transporte escolar clandestino e irregulares, bem como o mapeamento para constatação de veículos movidos a gás natural, com KIT Gás, que não estejam em dia com as inspeções obrigatórias. >

A equipe também monitora veículos que circulam com excesso de velocidade, bem como em cometimento de outras infrações, para o planejamento e realização de blitze inteligentes. >

