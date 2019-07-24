Agente suspeito de facilitar fuga de nove detentos no ES é preso

Publicado em 24 de julho de 2019 às 09:26
- Atualizado há 6 anos
Uma operação do Núcleo de Combate e Repressão às Organizações Criminosas (Nuroc) prendeu, na manhã desta quarta-feira (24), um agente penitenciário suspeito de facilitar a fuga de nove detentos da Penitenciária Estadual de Vila Velha 3, do Complexo de Xuri, em abril deste ano. Os presos que fugiram têm passagens por tráfico de drogas, assassinatos e outros crimes e apenas dois foram recapturados.
A prisão do agente penitenciário aconteceu no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, mas a identidade do suspeito não foi revelada.
De acordo com o delegado Raphel Ramos, além do mandado de prisão, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa do suspeito. Outros cinco mandados de busca e apreensão são realizados nas cidades de Vitória e Cariacica.
Cerca de 25 agentes do Nuroc, entre eles policiais civil e militares, participaram a operação.
A FUGA
Os detentos fugiram da Penitenciária Estadual de Vila Velha III, do Complexo de Xuri, em abril. Dos nove detentos, um deles é apontado pela polícia como chefe do tráfico de Flexal II. Além dele, estão na lista um agressor de mulher, acusados de roubos e um suspeito de vários homicídios.
A Secretaria do Estado de Justiça (Sejus) afirma que apenas dois fugitivos foram recapturados. Wallas Borges Silva, que foi detido por agredir a namorada e arrastá-la pelo braço, em Vitória, e Gleidson Rezende Marçal, o Xaropinho, suspeito de cometer vários homicídios em Santa Rita, Vila Velha. Eles estão presos na Penitenciária de Segurança Máxima I.
O foragido acusado de ser o chefe do tráfico de Flexal II é Adair Fernandes da Silva, o Dadá. Ele estava detido desde novembro de 2017, quando foi encontrado com duas pistolas calibre 9mm, uma pistola calibre .40, uma espingarda calibre 12, além de aproximadamente R$ 5 mil. Ele também é suspeito de fazer uma foto que viralizou, apontando uma arma em direção a viatura da PM.
Na foto, que circulou em 2017, dois suspeitos mostram apenas parte do antebraço e das mãos segurando duas pistolas, uma delas com pente estendido, apontadas para uma viatura da polícia parada em um semáforo.
Os outros fugitivos são Sávio Soares de Souza, preso desde 2016 por tráfico de drogas, homicídio e corrupção de menores; Julio Cesar Geraldo, preso desde 2014 por tráfico de drogas, porte de arma , receptação e roubo; Carlos Eduardo Ferreira da Silva, preso desde 2015 por roubo, tráfico de drogas;
Adamo Moreira Feliz, preso desde 2018 por posse de arma e tráfico de drogas; Jean Carlos de Souza Silva, preso desde 2017 por tráfico de drogas, posse de arma de fogo, corrupção de menores e roubo; e Charles Bastos Morares, preso em 2018 por posse de arma.
COMO ESCAPARAM DO PRESÍDIO?
Embora a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) não tenha informado a dinâmica da fuga, Rhuan Karllos Alves Fernandes, presidente do Sindicato dos Inspetores Penitenciários do Espírito Santo (Sindaspes) contou que os detentos conseguiram escapar cortando a grade que dá acesso a área externa da unidade.
OS FUGITIVOS
ADAIR FERNANDES SILVA
Encontrava-se preso desde 04/11/2017 com entrada através de mandado de prisão por tráfico de drogas. Também respondia por furto e porte ilegal de arma de uso permitido.
WALLAS BORGES SILVA (RECAPTURADO)
Preso desde 23/06/2016 com prisão em flagrante por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Já havia sido condenado por furto, violência doméstica e tráfico de drogas
SÁVIO SOARES DE SOUZA
Preso desde 02/06/2016 com prisão em flagrante por tráfico de drogas/ corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. Respondia ainda a processos por homicídio.
JULIO CESAR GERALDO
Preso desde 23/05/2014 por tráfico de drogas, posse ou porte de arma de fogo. Respondia a processo por receptação e roubo.
CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA
Preso desde 06/03/2015 por roubo. Respondia a outros processos por tráfico de drogas, associação e roubo.
ADAMO MIREIRA FELIX
Preso em flagrante em 22/06/2018 por posse de arma e tráfico de drogas
JEAN CARLOS DE SOUZA SILVA
Entrada através de Prisão em Flagrante em 19/07/2017 por tráfico de drogas, posse ou porte de arma de fogo / corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. Há ainda outros processos por roubo, e tráfico de drogas.
CHARLES BASTOS MORARES
Entrada em 23/08/2018 através de mandado de prisão por posse de arma de uso restrito. Respondeu a outros processos por tráfico de drogas e posse de arma de fogo.
GLEIDSON RESENDE MARÇAL (RECAPTURADO)
Entrada no sistema prisional em 28/08/2016 por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Há ainda outros processos por homicídio e resistência à prisão."
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o