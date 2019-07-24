Vila Velha

Agente suspeito de facilitar fuga de nove detentos no ES é preso

A prisão do agente penitenciário aconteceu no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, mas a identidade do suspeito não foi revelada.

Uma operação do Núcleo de Combate e Repressão às Organizações Criminosas (Nuroc) prendeu, na manhã desta quarta-feira (24), um agente penitenciário suspeito de facilitar a fuga de nove detentos da Penitenciária Estadual de Vila Velha 3, do Complexo de Xuri, em abril deste ano. Os presos que fugiram têm passagens por tráfico de drogas, assassinatos e outros crimes e apenas dois foram recapturados.

De acordo com o delegado Raphel Ramos, além do mandado de prisão, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa do suspeito. Outros cinco mandados de busca e apreensão são realizados nas cidades de Vitória e Cariacica.

Cerca de 25 agentes do Nuroc, entre eles policiais civil e militares, participaram a operação.

A FUGA

Fugitivos da penitenciária de Xuri Crédito: Divulgação | Sejus

Os detentos fugiram da Penitenciária Estadual de Vila Velha III, do Complexo de Xuri, em abril. Dos nove detentos, um deles é apontado pela polícia como chefe do tráfico de Flexal II. Além dele, estão na lista um agressor de mulher, acusados de roubos e um suspeito de vários homicídios.

A Secretaria do Estado de Justiça (Sejus) afirma que apenas dois fugitivos foram recapturados. Wallas Borges Silva, que foi detido por agredir a namorada e arrastá-la pelo braço, em Vitória, e Gleidson Rezende Marçal, o Xaropinho, suspeito de cometer vários homicídios em Santa Rita, Vila Velha. Eles estão presos na Penitenciária de Segurança Máxima I.

Bandidos aparecem em foto apontando arma para viatura da PM no ES Crédito: Whatsapp| Gazeta Online

Na foto, que circulou em 2017, dois suspeitos mostram apenas parte do antebraço e das mãos segurando duas pistolas, uma delas com pente estendido, apontadas para uma viatura da polícia parada em um semáforo.

Adair Fernandes Da Silva Crédito: Divulgação/ Sejus

Os outros fugitivos são Sávio Soares de Souza, preso desde 2016 por tráfico de drogas, homicídio e corrupção de menores; Julio Cesar Geraldo, preso desde 2014 por tráfico de drogas, porte de arma , receptação e roubo; Carlos Eduardo Ferreira da Silva, preso desde 2015 por roubo, tráfico de drogas;

Adamo Moreira Feliz, preso desde 2018 por posse de arma e tráfico de drogas; Jean Carlos de Souza Silva, preso desde 2017 por tráfico de drogas, posse de arma de fogo, corrupção de menores e roubo; e Charles Bastos Morares, preso em 2018 por posse de arma.

COMO ESCAPARAM DO PRESÍDIO?

Embora a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) não tenha informado a dinâmica da fuga, Rhuan Karllos Alves Fernandes, presidente do Sindicato dos Inspetores Penitenciários do Espírito Santo (Sindaspes) contou que os detentos conseguiram escapar cortando a grade que dá acesso a área externa da unidade.

Os internos cortaram a grade com algum material e fugiram para a área externa. A Penitenciária Estadual de Vila Velha 3 foi construída para abrigar presos do semiaberto. Transformaram em unidade fechada, mas ela não tem infraestrutura para isso. Há apenas um alambrado que separa a unidade da área externa, não há uma muralha. É uma situação de total descaso, um caos anunciado que infelizmente deve virar rotina •

OS FUGITIVOS

ADAIR FERNANDES SILVA

Encontrava-se preso desde 04/11/2017 com entrada através de mandado de prisão por tráfico de drogas. Também respondia por furto e porte ilegal de arma de uso permitido.

Adair Fernandes Da Silva Crédito: Divulgação/ Sejus

WALLAS BORGES SILVA (RECAPTURADO)

Preso desde 23/06/2016 com prisão em flagrante por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Já havia sido condenado por furto, violência doméstica e tráfico de drogas

WALLAS BORGES SILVA Crédito: Divulgação/Sejus

SÁVIO SOARES DE SOUZA

Preso desde 02/06/2016 com prisão em flagrante por tráfico de drogas/ corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. Respondia ainda a processos por homicídio.

SÁVIO SOARES DE SOUZA Crédito: Divulgação/ Sejus

JULIO CESAR GERALDO

Preso desde 23/05/2014 por tráfico de drogas, posse ou porte de arma de fogo. Respondia a processo por receptação e roubo.

JULIO CESAR GERALDO Crédito: Divulgação/Sejus

CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA

Preso desde 06/03/2015 por roubo. Respondia a outros processos por tráfico de drogas, associação e roubo.

CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA Crédito: Divulgação/ Sejus

ADAMO MIREIRA FELIX

Preso em flagrante em 22/06/2018 por posse de arma e tráfico de drogas

ADAMO MIREIRA FELIX Crédito: Divulgação/Sejus

JEAN CARLOS DE SOUZA SILVA

Entrada através de Prisão em Flagrante em 19/07/2017 por tráfico de drogas, posse ou porte de arma de fogo / corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. Há ainda outros processos por roubo, e tráfico de drogas.

Jean Carlos de Souza Crédito: Divulgação/Sejus

CHARLES BASTOS MORARES

Entrada em 23/08/2018 através de mandado de prisão por posse de arma de uso restrito. Respondeu a outros processos por tráfico de drogas e posse de arma de fogo.

CHARLES BASTOS MORARES Crédito: Divulgação/Sejus

GLEIDSON RESENDE MARÇAL (RECAPTURADO)

Entrada no sistema prisional em 28/08/2016 por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Há ainda outros processos por homicídio e resistência à prisão."

Charles Bastos Moraes Crédito: Divulgação/Sejus

