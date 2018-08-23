Agente penitenciário saca arma após discussão de trânsito em Colatina

Um inspetor penitenciário ameaçou uma jovem de 21 anos com uma arma durante um desentendimento de trânsito em Colatina, região Noroeste do Estado, na última terça-feira (21). Em um vídeo (veja acima) que circula nas redes sociais, a vítima mostra que está com a filha de 4 anos no veículo quando André Luchi Schellemberg aponta uma arma para elas.
A jovem, que pediu para não ser identificada, contou que buscou a filha na escola e seguia para sua casa. Quando passavam pelo bairro Alto Vila Nova, ela alega que seguia por uma rua em que a preferência do trânsito era dela, porém o agente não teria respeitado a placa de pare e bateu no veículo em que ela estava. Como perceberam que foi apenas um arranhão, a jovem e o namorado, que conduzia o carro, decidiram seguir o caminho.
No entanto, André, que estava em um Hyundai HB20 de cor branca, passou a seguir o veículo da vítima já gritando e com a arma na mão. O suspeito teria ultrapassado e fechado o automóvel da jovem. Ele estava armado, gritou que era policial e fez meu namorado descer do carro. Ele mandou meu namorado levantar a camisa e dizia o tempo todo que era policial. Minha família tem PMs, então logo desconfiei que ele não era polícia, porque não é uma reação que esse profissional teria numa simples discussão de trânsito, afirmou.
A vítima disse que o inspetor estava muito alterado, apontava a arma para o carro e sua filha ficou apavorada. Eu filmei tudo aquilo. Fiquei assustada e preocupada com a minha filha, a puxei para o banco da frente e tentei protegê-la. Minha reação foi descer do carro e avisar que meu pai também é policial, está há anos na corporação e nunca apontou a arma para ninguém numa situação como essa. Foi só depois disso que o homem abaixou a arma, voltou para o carro dele e foi embora, explicou.
Para a jovem, foi revoltante a reação de André. Se ele se achou lesado no acidente, mesmo que ele estivesse errado, era só pedir com calma que a gente pararia para conversar. Mas foi só arranhão, ele que errou ao não parar no cruzamento, não tinha a necessidade de ele sair apontando a arma para todo mundo. Ele suja o nome da PM agindo dessa forma. Não sei qual era a intenção dele com aquela abordagem, mas o certo era ir a uma delegacia e fazer uma ocorrência, não sair apontando arma para as pessoas, lamentou.
O OUTRO LADO
Procurada pelo Gazeta Online, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que a Corregedoria da secretaria instaurou uma sindicância de apuração do caso envolvendo o inspetor penitenciário André Luchi Schellemberg.
Já o Sindicato dos Inspetores do Sistema Penitenciário do Estado (Sindaspes) afirmou, em nota, que seu corpo jurídico está acompanhando o caso e prestando auxílio ao servidor. No entanto, a entidade não pode dar informações que possam vir a atrapalhar as apurações, ressalta a nota.
Agente penitenciário saca arma após discussão de trânsito em Colatina