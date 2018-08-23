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Vítima filmou

Agente penitenciário saca arma após discussão de trânsito em Colatina

André Luchi Schellemberg usou uma arma para ameaçar uma jovem de 21 anos e a filha dela, uma criança de 4 anos, após um pequeno acidente de trânsito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2018 às 14:56

Publicado em 23 de Agosto de 2018 às 14:56

Um inspetor penitenciário ameaçou uma jovem de 21 anos com uma arma durante um desentendimento de trânsito em Colatina, região Noroeste do Estado, na última terça-feira (21). Em um vídeo (veja acima) que circula nas redes sociais, a vítima mostra que está com a filha de 4 anos no veículo quando André Luchi Schellemberg aponta uma arma para elas.
A jovem, que pediu para não ser identificada, contou que buscou a filha na escola e seguia para sua casa. Quando passavam pelo bairro Alto Vila Nova, ela alega que seguia por uma rua em que a preferência do trânsito era dela, porém o agente não teria respeitado a placa de pare e bateu no veículo em que ela estava. Como perceberam que foi apenas um arranhão, a jovem e o namorado, que conduzia o carro, decidiram seguir o caminho.
No entanto, André, que estava em um Hyundai HB20 de cor branca, passou a seguir o veículo da vítima já gritando e com a arma na mão. O suspeito teria ultrapassado e fechado o automóvel da jovem. Ele estava armado, gritou que era policial e fez meu namorado descer do carro. Ele mandou meu namorado levantar a camisa e dizia o tempo todo que era policial. Minha família tem PMs, então logo desconfiei que ele não era polícia, porque não é uma reação que esse profissional teria numa simples discussão de trânsito, afirmou.
A vítima disse que o inspetor estava muito alterado, apontava a arma para o carro e sua filha ficou apavorada. Eu filmei tudo aquilo. Fiquei assustada e preocupada com a minha filha, a puxei para o banco da frente e tentei protegê-la. Minha reação foi descer do carro e avisar que meu pai também é policial, está há anos na corporação e nunca apontou a arma para ninguém numa situação como essa. Foi só depois disso que o homem abaixou a arma, voltou para o carro dele e foi embora, explicou.
Para a jovem, foi revoltante a reação de André. Se ele se achou lesado no acidente, mesmo que ele estivesse errado, era só pedir com calma que a gente pararia para conversar. Mas foi só arranhão, ele que errou ao não parar no cruzamento, não tinha a necessidade de ele sair apontando a arma para todo mundo. Ele suja o nome da PM agindo dessa forma. Não sei qual era a intenção dele com aquela abordagem, mas o certo era ir a uma delegacia e fazer uma ocorrência, não sair apontando arma para as pessoas, lamentou.
O OUTRO LADO
Procurada pelo Gazeta Online, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que a Corregedoria da secretaria instaurou uma sindicância de apuração do caso envolvendo o inspetor penitenciário André Luchi Schellemberg.
Já o Sindicato dos Inspetores do Sistema Penitenciário do Estado (Sindaspes) afirmou, em nota, que seu corpo jurídico está acompanhando o caso e prestando auxílio ao servidor. No entanto, a entidade não pode dar informações que possam vir a atrapalhar as apurações, ressalta a nota.
Agente penitenciário saca arma após discussão de trânsito em Colatina
 

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