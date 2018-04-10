Agência dos Correios é assaltada em Castelo

Assalto a agência dos Correios em Castelo Crédito: Internauta

Quatro bandidos foram presos após assalto à agência dos Correios de Castelo, Sul do Estado. Durante o crime, ocorrido por volta das 15 horas, houve troca de tiros e pânico.

A agência fica na Avenida Nossa Senhora da Penha, no Centro da cidade. A quadrilha anunciou o assalto aos funcionários e causou pânico entre os clientes e pedestres que passavam pelo local.

Uma viatura da polícia que estava nas imediações recebeu um chamado e chegou à agência a tempo de encontrar os assaltantes. Moradores relataram que houve troca de tiros. As vítimas, de acordo com os militares, tiveram objetos roubados e chegaram a ser colocadas no banheiro e em um outro cômodo do interior da agência.

A comerciante Regina Guarnier trabalha do outro lado da avenida e ouviu os tiros. "O carro da polícia chegou e ouvimos os tiros daqui, toda a movimentação. Muitos curiosos e assustados. O Correio fica ao lado do Centro Integrado de Atendimento a Mulher. Tinha médico, paciente com medo", contou.

Crédito: Internauta

Três bandidos foram presos no local. Um quarto envolvido no crime foi preso ainda na região.

"Cheguei quando um dos bandidos estava detido. O trânsito parou e todos foram ver o que estava acontecendo. Foi uma confusão. A porta dos Correios, de vidro, ficou toda quebrada", disse um morador do local, que prefere não se identificar.