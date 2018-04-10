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Assalto

Agência dos Correios é assaltada em Castelo

Segundo testemunhas, houve troca de tiros e pânico

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 19:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2018 às 19:37
Assalto a agência dos Correios em Castelo Crédito: Internauta
Quatro bandidos foram presos após assalto à agência dos Correios de Castelo, Sul do Estado. Durante o crime, ocorrido por volta das 15 horas, houve troca de tiros e pânico.
A agência fica na Avenida Nossa Senhora da Penha, no Centro da cidade. A quadrilha anunciou o assalto aos funcionários e causou pânico entre os clientes e pedestres que passavam pelo local.
Uma viatura da polícia que estava nas imediações recebeu um chamado e chegou à agência a tempo de encontrar os assaltantes. Moradores relataram que houve troca de tiros. As vítimas, de acordo com os militares, tiveram objetos roubados e chegaram a ser colocadas no banheiro e em um outro cômodo do interior da agência.
A comerciante Regina Guarnier trabalha do outro lado da avenida e ouviu os tiros. "O carro da polícia chegou e ouvimos os tiros daqui, toda a movimentação. Muitos curiosos e assustados. O Correio fica ao lado do Centro Integrado de Atendimento a Mulher. Tinha médico, paciente com medo", contou.
Crédito: Internauta
Três bandidos foram presos no local. Um quarto envolvido no crime foi preso ainda na região. 
"Cheguei quando um dos bandidos estava detido. O trânsito parou e todos foram ver o que estava acontecendo. Foi uma confusão. A porta dos Correios, de vidro, ficou toda quebrada", disse um morador do local, que prefere não se identificar.
Os bandidos devem ser levados para a delegacia da Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim.

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