Agência dos Correios é assaltada em Cariacica

Agência foi assaltada em Cariacica Sede Crédito: Reprodução | Google Maps

Correios, localizada em Cariacica Sede, foi assaltada por cinco criminosos na tarde desta quinta-feira (20), por volta das 15h30, de acordo com a Polícia Militar. Um agência dos, localizada em, foi assaltada por cinco criminosos na tarde desta quinta-feira (20), por volta das 15h30, de acordo com a

Ao Gazeta Online, uma comerciante contou que o esposo, que trabalha próximo ao estabelecimento, viu pelo menos dois rapazes saindo correndo, entrando em um veículo e fugindo em seguida.

Segundo a PM, foi levado do local uma quantia em dinheiro. O valor não foi revelado. Nenhum suspeito foi localizado.

Polícia Federal já foi acionada e investiga o caso. A empresa não fornece detalhes do crime para não comprometer o andamento das investigações. Acionada pela reportagem, os Correios informaram que ajá foi acionada e investiga o caso. A empresa não fornece detalhes do crime para não comprometer o andamento das investigações.

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA

Os Correios confirmam a ocorrência de assalto à Agência Cariacica, em Cariacica - Sede, ocorrido hoje (20). A Polícia Federal foi acionada e já investiga o caso. Em razão da política de segurança da empresa e para não comprometer o andamento das investigações, não são fornecidos detalhes sobre o fato. A agência permanecerá fechada durante todo o dia de hoje para a realização de perícia. A unidade será reaberta após a autorização da Área de Segurança Patrimonial dos Correios, ainda não há data prevista para a reabertura.

Todas as agências dos Correios contam com kit de segurança composto por cofre com retardo, circuito fechado de TV e alarme monitorado. De acordo com a matriz de vulnerabilidade, também são alocados recursos adicionais, tais como vigilância armada, entre outros. Investimentos em ações preventivas e aquisição de equipamentos de segurança para as unidades operacionais e de atendimento são prioridade, não apenas no Espírito Santo, mas em nível nacional.