Agência dos Correios é assaltada em Cariacica

Um agência dos Correios, localizada em Cariacica Sede, foi assaltada por cinco criminosos na tarde desta quinta-feira (20), por volta das 15h30, de acordo com a Polícia Militar.
Ao Gazeta Online, uma comerciante contou que o esposo, que trabalha próximo ao estabelecimento, viu pelo menos dois rapazes saindo correndo, entrando em um veículo e fugindo em seguida.
Segundo a PM, foi levado do local uma quantia em dinheiro. O valor não foi revelado. Nenhum suspeito foi localizado.
Acionada pela reportagem, os Correios informaram que a Polícia Federal já foi acionada e investiga o caso. A empresa não fornece detalhes do crime para não comprometer o andamento das investigações.
VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA
Os Correios confirmam a ocorrência de assalto à Agência Cariacica, em Cariacica - Sede, ocorrido hoje (20). A Polícia Federal foi acionada e já investiga o caso. Em razão da política de segurança da empresa e para não comprometer o andamento das investigações, não são fornecidos detalhes sobre o fato. A agência permanecerá fechada durante todo o dia de hoje para a realização de perícia. A unidade será reaberta após a autorização da Área de Segurança Patrimonial dos Correios, ainda não há data prevista para a reabertura.
Todas as agências dos Correios contam com kit de segurança composto por cofre com retardo, circuito fechado de TV e alarme monitorado. De acordo com a matriz de vulnerabilidade, também são alocados recursos adicionais, tais como vigilância armada, entre outros. Investimentos em ações preventivas e aquisição de equipamentos de segurança para as unidades operacionais e de atendimento são prioridade, não apenas no Espírito Santo, mas em nível nacional.
Os clientes que precisarem de utilizar os serviços dos Correios podem utilizar a agência mais próxima: Agência Itacibá, Rod. José Henrique Sette, 1355 (próximo ao Terminal Rodoviário Itacibá), Cariacica/ES.