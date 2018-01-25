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Assalto

Agência dos Correios de Venda Nova do Imigrante é assaltada

Unidade deverá ficar fechada nesta sexta-feira(26)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 20:26

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 20:26

A Agência de Atendimento dos Correios de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado, foi alvo de um assalto na tarde desta quinta-feira (25). O valor levado pelos bandidos não foi informado. 
O crime aconteceu por volta das 15h na unidade, que fica no Centro da cidade. Em nota, a Coordenadoria de Comunicação dos Correios confirmou o crime e disse que a Polícia Federal foi acionada, já investiga o caso e, devido à política de segurança da empresa, não irá revelar mais informações para não atrapalhar o andamento das investigações.
A área de segurança dos Correios e a Polícia Federal ainda não liberaram o retorno das atividades da agência, que deverá ficar fechada nesta sexta-feira(26).
A Polícia Militar foi acionada, mas até o momento ninguém foi detido. 

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