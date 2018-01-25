Agência dos Correios de Venda Nova do Imigrante é assaltada

A Agência de Atendimento dos Correios de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado, foi alvo de um assalto na tarde desta quinta-feira (25). O valor levado pelos bandidos não foi informado.
O crime aconteceu por volta das 15h na unidade, que fica no Centro da cidade. Em nota, a Coordenadoria de Comunicação dos Correios confirmou o crime e disse que a Polícia Federal foi acionada, já investiga o caso e, devido à política de segurança da empresa, não irá revelar mais informações para não atrapalhar o andamento das investigações.
A área de segurança dos Correios e a Polícia Federal ainda não liberaram o retorno das atividades da agência, que deverá ficar fechada nesta sexta-feira(26).
A Polícia Militar foi acionada, mas até o momento ninguém foi detido.