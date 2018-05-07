Agência dos Correios de Jerônimo Monteiro é arrombada

A agência dos Correios de Jerônimo Monteiro, no Sul do Estado, foi arrombada e furtada neste fim de semana. Funcionários chamaram a Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (7).

Segundo registro dos militares, o gerente da agência contou que no sábado (5) por volta das 20h50 recebeu uma ligação da central de vídeo monitoramento dos Correios informando que o alarme da unidade de Jerônimo Monteiro havia disparado e, logo em seguida, desligado. Ele não foi ao local verificar pois estava fora do município.

Os bandidos entraram após furar um buraco na parede na casa dos fundos, que é usada como cozinha e depósito de matérias de limpeza da agência. O sistema de alarme foi danificado e o sistema de imagens foi levado. A central de vídeo monitoramento também tentou contato com os outros funcionários da agência, mas não conseguiu.