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Furto

Agência dos Correios de Jerônimo Monteiro é arrombada

Os bandidos entraram após furar um buraco na parede na casa dos fundos, que é usada como cozinha e depósito de matérias de limpeza da agência

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 19:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 19:10
A agência dos Correios de Jerônimo Monteiro, no Sul do Estado, foi arrombada e furtada neste fim de semana. Funcionários chamaram a Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (7). 
Segundo registro dos militares, o gerente da agência contou que no sábado (5) por volta das 20h50 recebeu uma ligação da central de vídeo monitoramento dos Correios informando que o alarme da unidade de Jerônimo Monteiro havia disparado e, logo em seguida, desligado. Ele não foi ao local verificar pois estava fora do município.
Os bandidos entraram após furar um buraco na parede na casa dos fundos, que é usada como cozinha e depósito de matérias de limpeza da agência. O sistema de alarme foi danificado e o sistema de imagens foi levado. A central de vídeo monitoramento também tentou contato com os outros funcionários da agência, mas não conseguiu.
Nesta segunda, quando chegou para abrir a agência, o servidor percebeu que a unidade estava arrombada, toda revirada e que tentaram abrir o cofre com um maçarico. Além disso, contou que várias encomendas estavam violadas. O montante furtado não foi informado à polícia. A Polícia Federal foi acionado para perícia.

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