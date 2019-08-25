Vitória

Advogados são alvo de operação do Nuroc no Espírito Santo

A Comissão de Prerrogativas da OAB acompanha a operação, porque envolve advogados

Publicado em 25 de agosto de 2019 às 04:51

Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e Corrupção (Nuroc) Crédito: Caíque Verli

O Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e Corrupção (Nuroc), da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), realiza uma operação na manhã desta terça-feira (20) no Espírito Santo. Duas advogadas são alvos de mandado de prisão e busca e apreensão. Elas respondem por associação criminosa e associação para o tráfico





A Comissão de Prerrogativas da OAB acompanha a operação, porque ela envolve advogados.

Segundo informações levantadas com fontes da polícia, três pessoas foram levadas para a sede do Nuroc, na Enseada do Suá, em Vitória.

Informações preliminares apontam que há cumprimento de mandados também dentro de presídios.

ADVOGADAS

Duas advogadas são alvos de mandado de prisão e busca e apreensão. Cartas manuscritas e informações trocadas entre elas e os clientes são algumas provas que levaram a polícia a chegar às advogadas. Uma foi presa em Vitória e outra em Vila Velha.

O membro da Comissão de Prerrogativas da OAB, Raphael Câmara, comentou o caso. "São informações ligadas ao crime organizado. São informações que não competem aos advogados, segundo a polícia. Se for comprovado, essas advogadas serão exemplarmente punidas pela OAB".

