Advogado é detido em aeroporto tentando embarcar com bucha de maconha

Os seguranças desconfiaram do advogado após encontrarem na mala um triturador de maconha em forma de granada Crédito: Arquivo

Um advogado foi detido no Aeroporto de Vitória após ser flagrado tentando embarcar para o Rio de Janeiro com uma bucha de maconha, por volta das 7h da manhã deste sábado (10).

A ocorrência foi registrada na 1ª Delegacia Regional. Segundo informações de um funcionário do local, a suspeita começou pela bagagem do passageiro.

A mala dele passou pelo equipamento de raio-x e acabou acusando um objeto em formato suspeito. A funcionária pediu que ele abrisse a bolsa.

Neste momento, acabou encontrando um objeto usado para triturar o fumo prensado - popularmente conhecido como dichavador - em formato de granada.

Os policiais federais que acompanhavam a situação desconfiaram do advogado e realizaram uma revista pessoal.

Neste momento acabaram encontrando, no bolso da bermuda dele, uma bucha de maconha. A Polícia Militar foi acionada e deteve o homem.