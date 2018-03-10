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Viagem barrada

Advogado é detido em aeroporto tentando embarcar com bucha de maconha

Segurança desconfiou após localizar na mala do advogado um triturador da erva em forma de granada

Publicado em 10 de Março de 2018 às 15:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2018 às 15:45
Os seguranças desconfiaram do advogado após encontrarem na mala um triturador de maconha em forma de granada Crédito: Arquivo
Um advogado foi detido no Aeroporto de Vitória após ser flagrado tentando embarcar para o Rio de Janeiro com uma bucha de maconha, por volta das 7h da manhã deste sábado (10).
A ocorrência foi registrada na 1ª Delegacia Regional. Segundo informações de um funcionário do local, a suspeita começou pela bagagem do passageiro.
A mala dele passou pelo equipamento de raio-x e acabou acusando um objeto em formato suspeito. A funcionária pediu que ele abrisse a bolsa.
Neste momento, acabou encontrando um objeto usado para triturar o fumo prensado - popularmente conhecido como dichavador - em formato de granada.
Os policiais federais que acompanhavam a situação desconfiaram do advogado e realizaram uma revista pessoal.
Neste momento acabaram encontrando, no bolso da bermuda dele, uma bucha de maconha. A Polícia Militar foi acionada e deteve o homem.
De acordo com informações da assessoria de imprensa da Polícia Civil, o advogado assinou um Termo Circunstanciado por posse e uso de droga e foi liberado. 

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