Advogado capixaba é morto a tiros em fazenda em Minas Gerais

Osni de Farias Júnior tinha residência em Vitória, mas costumava passar os finais de semana em sua propriedade em Minas. Ele era assessor do vereador Amarildo Araújo, de Cariacica