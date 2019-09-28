Advogado capixaba é morto a tiros em fazenda em Minas Gerais

Osni de Farias Junior era advogado e assessor jurídico do vereador Amarildo Araújo Crédito: arquivo pessoal

O advogado capixaba Osni de Farias Júnior, de 49 anos, foi assassinado a tiros em sua fazenda em São José do Limoeiro, em Aimorés, em Minas Gerais. O crime aconteceu na noite desta sexta-feira (27), por volta de 18h30.

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Osni morava em Vitória, onde também tinha um escritório de advocacia. Ele atuava ainda como assessor jurídico do vereador Amarildo Araújo, de Cariacica. Nos finais de semana, o advogado costumava viajar com a família para sua propriedade em Minas.

Desta vez, Osni estava na casa com a esposa e a filha mais nova, de 4 anos de idade, além de um amigo. As outras duas filhas dele ficaram em Vitória.

Tiros

O sobrinho do advogado, o produtor rural Vitacio Justiniano, contou que Osni estava em casa quando ouviu alguém chamá-lo do lado de fora. Ele então foi até o portão, onde havia dois homens em uma moto. Osni foi atingido por pelo menos oito tiros.

"A gente não sabe direito o que aconteceu. Ele costumava comprar e vender gado. E na tarde de ontem (sexta) teria ido até a propriedade de uma pessoa para cobrar um pagamento. Meia hora depois, foram procurá-lo na casa dele e o mataram. Essa pessoa pode ter enviado os pistoleiros", disse Vitacio.