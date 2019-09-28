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Violência

Advogado capixaba é morto a tiros em fazenda em Minas Gerais

Osni de Farias Júnior tinha residência em Vitória, mas costumava passar os finais de semana em sua propriedade em Minas. Ele era assessor do vereador Amarildo Araújo, de Cariacica

Publicado em 

28 set 2019 às 17:52

Publicado em 28 de Setembro de 2019 às 17:52

Osni de Farias Junior era advogado e assessor jurídico do vereador Amarildo Araújo Crédito: arquivo pessoal
O advogado capixaba Osni de Farias Júnior, de 49 anos, foi assassinado a tiros em sua fazenda em São José do Limoeiro, em Aimorés, em Minas Gerais. O crime aconteceu na noite desta sexta-feira (27), por volta de 18h30.
Advogado capixaba é morto a tiros em fazenda em Minas Gerais
Osni morava em Vitória, onde também tinha um escritório de advocacia. Ele atuava ainda como assessor jurídico do vereador Amarildo Araújo, de Cariacica. Nos finais de semana, o advogado costumava viajar com a família para sua propriedade em Minas. 
Desta vez, Osni estava na casa com a esposa e a filha mais nova, de 4 anos de idade, além de um amigo. As outras duas filhas dele ficaram em Vitória. 
Tiros
O sobrinho do advogado, o produtor rural Vitacio Justiniano, contou que Osni estava em casa quando ouviu alguém chamá-lo do lado de fora. Ele então foi até o portão, onde havia dois homens em uma moto. Osni foi atingido por pelo menos oito tiros.
"A gente não sabe direito o que aconteceu. Ele costumava comprar e vender gado. E na tarde de ontem (sexta) teria ido até a propriedade de uma pessoa para cobrar um pagamento. Meia hora depois, foram procurá-lo na casa dele e o mataram. Essa pessoa pode ter enviado os pistoleiros", disse Vitacio.
O corpo do advogado está sendo velado na noite deste sábado (28) em Nova Venécia, onde ele nasceu e onde reside boa parte da sua família. 

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