Advogada presa em operação é funcionária da Câmara de Vila Velha

Gabriela Acker atuava na Controladoria da Câmara como funcionária administrativa. Presidente da Câmara, Ivan Carlini informou que ela será exonerada