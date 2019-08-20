Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação Ponto Cego

Advogada presa em operação é funcionária da Câmara de Vila Velha

Gabriela Acker atuava na Controladoria da Câmara como funcionária administrativa. Presidente da Câmara, Ivan Carlini informou que ela será exonerada

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 13:50

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

20 ago 2019 às 13:50
Crédito: Ricardo Medeiros
Uma das advogadas presas na manhã desta terça-feira (20), em uma operação do pelo Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas (Nuroc), é funcionária da Câmara de Vereadores de Vila Velha.
Gabriella Ramos Acker ocupa um cargo comissionado na Controladoria da Casa desde outubro do ano passado. Exerce o cargo de assessora administrativa, por seis horas diárias, recebendo um valor de R$ 2,6 mil mensais, segundo informações presentes no site da Câmara. "Aqui ela não atuava como advogada, apenas fazia serviços administrativos, checando documento em processos. Não era autorizada nem a dar pareceres", explicou o controlador-geral Aglimar Veloso Neto.
Ele foi surpreendido com a prisão da funcionária. "Não recebemos ainda a informação oficial, mas é uma pessoa tranquila, de perfil evangélico, com um filho menor. Seu cargo na Câmara não impede que ela exerça a advocacia fora da Câmara", relatou. De acordo com Veloso, diante dos fatos, Gabriela será exonerada do cargo.
O presidente da Câmara de Vila Velha, Ivan Carlini, informou que foi surpreendido com as informações. "É uma pessoa simples, nunca soubemos de nada que a desabonasse. Será exonerada do cargo e, se for comprovado que ela é inocente, poderá ser recontratada posteriormente", disse.
Outra advogada presa foi Luezes Makerlle da Silva Rocha, que atua como apresentadora de programa de televisão em uma rede local. Ela também atua como advogada de uma escola e de outros clientes, segundo informações de seu perfil nas redes sociais.
Crédito: Ricardo Medeiros
OPERAÇÃO
As duas advogadas foram presas na manhã desta terça-feira (20) na fase 1 da Operação Ponto Cego, realizada pelo Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas (Nuroc). Elas são suspeitas de coletar e transmitir bilhetes de lideranças criminosas detidas no sistema prisional capixaba.
Segundo as investigações da Polícia Civil, os bilhetes eram enviados para os comparsas que estavam fora da prisão para a execução de diversas tarefas criminosas, como o pagamento de armas de fogo, coação de testemunhas em processos criminais, compra e venda de entorpecentes, e até simulação de estado civil para mulheres fazerem trabalho de troca de informações.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados