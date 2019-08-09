Home
>
Polícia
>
Adolescente vai a Piúma conhecer rapaz e é espancada por ele

Adolescente vai a Piúma conhecer rapaz e é espancada por ele

Menina de 15 anos, segundo a Polícia Civil, saiu de Fundão para conhecer o rapaz, de 24, há alguns dias, porém ele a manteve em cárcere privado e a agrediu