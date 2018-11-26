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Vila Velha

Adolescente morre com tiro na cabeça ao separar briga de família

Caio da Silva Gomes, de 16 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu no Hospital Infantil de Vitória, na noite deste domingo (25)

Publicado em 26 de Novembro de 2018 às 12:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2018 às 12:06
"Beco da Miséria", em Vila Velha, onde o adolescente foi baleado na madrugada deste domingo (25) Crédito: Fernando Madeira
O adolescente Caio da Silva Gomes, de 16 anos, foi baleado na cabeça enquanto tentava separar uma briga no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha. O garoto chegou a ser socorrido, mas morreu no Hospital Infantil de Vitória, na noite deste domingo (25), de acordo com o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, que recebeu chamado para buscar o corpo.
O crime aconteceu por volta das 3h30 da madrugada deste domingo. De acordo com a polícia, o acusado estava em uma festa clandestina, conhecida como Baile do Mandela, que acontecia na Rua Tupinambás, em uma região conhecida como Beco da Miséria. Em um determinado momento, o acusado convidou alguns amigos para fazer churrasco na laje de casa, que fica na mesma rua onde acontecia a festa.
Chegando em casa, a esposa do acusado, que é prima da vítima, disse que o marido e os amigos não poderiam subir com as mochilas. Nesse momento, o acusado começou a discutir com a esposa, e chegou a agredi-la com um soco no rosto. Para parar a agressão, uma irmã da mulher também se envolveu na briga, enfrentando o cunhado. Outros familiares resolveram intervir, entre eles o adolescente de 16 anos.
No meio da discussão, o acusado sacou uma arma e efetuou um disparo. A bala atingiu o adolescente na cabeça.
Adolescente é baleado na cabeça dentro de casa em Vila Velha
(Com informações de Bianca Vaillant)

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