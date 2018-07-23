Adolescente mata padrasto com facada no peito na frente de familiares

Um homem de 50 anos foi morto com uma facada no peito na manhã desta segunda-feira (23) em Muqui, no Sul do Estado. Segundo a Polícia Civil, o acusado de matar a vítima, Manoel Nascimento Batista, é o próprio enteado, um adolescente de 17 anos. Ele fugiu do local após o crime.

O crime aconteceu no meio da rua, por volta das 11h na localidade conhecida por Toca do Rato. De acordo com a polícia, Manoel Nascimento Batista bebia com a mulher, o enteado e familiares. Houve um desentendimento entre enteado e padrasto. O adolescente de 17 anos esfaqueou a vítima, que morreu no local.