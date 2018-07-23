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Toca do Rato

Adolescente mata padrasto com facada no peito na frente de familiares

Após desentendimento, enteado esfaqueou o padrasto no peito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 18:36

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 18:36

Um homem de 50 anos foi morto com uma facada no peito na manhã desta segunda-feira (23) em Muqui, no Sul do Estado. Segundo a Polícia Civil, o acusado de matar a vítima, Manoel Nascimento Batista, é o próprio enteado, um adolescente de 17 anos. Ele fugiu do local após o crime.
O crime aconteceu no meio da rua, por volta das 11h na localidade conhecida por Toca do Rato. De acordo com a polícia, Manoel Nascimento Batista bebia com a mulher, o enteado e familiares. Houve um desentendimento entre enteado e padrasto. O adolescente de 17 anos esfaqueou a vítima, que morreu no local.
A vítima, segundo a polícia, foi assassinada na frente dos familiares, que foram encaminhados a delegacia de Muqui. A arma do crime não foram localizada ainda. O enteado foi apreendido pela Polícia Militar. O caso é investigado pela Polícia Civil.

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