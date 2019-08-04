Adolescente leva tiro no peito durante torneio de futebol em Guaçuí

Publicado em 4 de agosto de 2019 às 16:34
- Atualizado há 6 anos
Um adolescente de 14 anos levou um tiro no peito, na tarde deste sábado (04), em um torneio de futebol no estádio municipal em Guaçuí, Região do Caparaó. De acordo com a Polícia Militar, um rapaz disparou no local para atingir outro jovem, mas acabou atingindo o adolescente, que foi ao município disputar o campeonato. O atirador fugiu do local, mas foi preso pelos militares horas após o crime.
De acordo com a polícia, o caso aconteceu por volta das 13h30. No local, testemunhas afirmaram que a vítima estava disputando a Copa Guaçuí Futebol Infantil, e após lanchar próximo ao local, retornando ao estádio Francisco Lacerda de Aguiar, acabou sendo baleado no peito por um disparo de arma de fogo.
O suspeito de disparar os tiros, de 17 anos, se escondeu na casa de familiares após cometer o crime, na localidade de bairro Palmeiras, BR 482, próximo a um antigo matadouro. Questionado pelos militares, ele afirmou que atirou com um revólver calibre .22 e que queria atingir outro jovem, morador do bairro Roberto Mendes, em Guaçuí, que estaria no estádio.
Segundo ele, seria um acerto de contas entre eles, porém, errou o disparo, que atingiu o adolescente. A arma teria sido jogado em um rio próximo ao local do fato. O atirador foi apreendido e levado para a delegacia regional de Alegre. A informação é de que ele permanece na unidade e será presentado ao Ministério Público do Espírito Santo ainda neste domingo (04).
A vítima, morador de Bom Jesus do Itabapoana, no Estado do Rio de Janeiro, permanece internada na Santa Casa de Guaçuí. Ele é jogador do Olympico Futebol Clube de Bom Jesus do Itabapoana. O estado de saúde não foi informado pela unidade.
