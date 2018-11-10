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Nova Carapina I

Adolescente é morto com tiro de escopeta na Serra

O crime aconteceu no bairro Nova Carapina I; Pedro Henrique Ribeiro Pereira foi atingido por um tiro nas costas

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 23:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2018 às 23:16
Crédito: Kaique Dias | Rádio CBN
Um adolescente de 17 anos foi assassinado com um tiro de escopeta calibre 12 nas costas, em frente a um bar, no final da manhã desta sexta-feira (07), no bairro Nova Carapina I, na Serra
Segundo informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima foi identificada como Pedro Henrique Ribeiro Pereira. Ele foi surpreendido pelo atirador e, ao tentar correr do suspeito, foi alvo de um disparo de escopeta. 
A munição se abriu em seis pontos, que atingiram as costas dos garoto. Policiais da DHPP e peritos da
Polícia Civil
estiveram no local e fizeram os primeiros levantamentos sobre o crime. O corpo foi recolhido para o
Departamento Médico Legal (DML)
, em Vitória. Pedro Henrique não possuía passagens pela polícia. 
O caso será encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Serra, onde serão apuradas a autoria e motivação do crime. 

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