Adolescente é morto com tiro de escopeta na Serra

Crédito: Kaique Dias | Rádio CBN

escopeta calibre 12 nas costas, em frente a um bar, no final da manhã desta sexta-feira (07), no bairro Nova Carapina I, na Serra. Um adolescente de 17 anos foi assassinado com um tiro decalibre 12 nas costas, em frente a um bar, no final da manhã desta sexta-feira (07), no bairro, na

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima foi identificada como Pedro Henrique Ribeiro Pereira. Ele foi surpreendido pelo atirador e, ao tentar correr do suspeito, foi alvo de um disparo de escopeta. Segundo informações do, a vítima foi identificada como Pedro Henrique Ribeiro Pereira. Ele foi surpreendido pelo atirador e, ao tentar correr do suspeito, foi alvo de um disparo de escopeta.

A munição se abriu em seis pontos, que atingiram as costas dos garoto. Policiais da DHPP e peritos da

estiveram no local e fizeram os primeiros levantamentos sobre o crime. O corpo foi recolhido para o

, em Vitória. Pedro Henrique não possuía passagens pela polícia.