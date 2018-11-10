Adolescente é morto com tiro de escopeta na Serra

Um adolescente de 17 anos foi assassinado com um tiro de escopeta calibre 12 nas costas, em frente a um bar, no final da manhã desta sexta-feira (07), no bairro Nova Carapina I, na Serra.
Segundo informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima foi identificada como Pedro Henrique Ribeiro Pereira. Ele foi surpreendido pelo atirador e, ao tentar correr do suspeito, foi alvo de um disparo de escopeta.
A munição se abriu em seis pontos, que atingiram as costas dos garoto. Policiais da DHPP e peritos da
estiveram no local e fizeram os primeiros levantamentos sobre o crime. O corpo foi recolhido para o
, em Vitória. Pedro Henrique não possuía passagens pela polícia.
O caso será encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Serra, onde serão apuradas a autoria e motivação do crime.