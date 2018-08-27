Adolescente é morto a tiros quando jogava bola com amigos em Vitória

Um adolescente foi morto a tiros enquanto jogava bola na praça do bairro Andorinhas, em Vitória, por volta de 18h deste domingo (26). Vitor Gabriel Abilio Florentino, de 14 anos, foi atingido na cabeça, costas, perna e, de acordo com informações da polícia, ele não tinha passagem ou envolvimento com tráfico.
Vitor morava com a mãe e o padrasto, que é soldado reformado da Polícia Militar, no bairro Santa Marta, em Vitória. O adolescente costumava jogar bola com amigos na praça local. No entanto, por volta de 18h deste domingo, ele foi até a praça do bairro Andorinhas para jogar, momento em que o crime aconteceu.
O padrasto acredita que o enteado possa ter sido confundido com um traficante ou também ter sido morto por ser de outro bairro. O crime será investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.
Com informações de Mayra Bandeira