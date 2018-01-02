Adolescente é esfaqueado pela própria mãe em Bom Jesus do Norte

Todos os envolvidos foram levados para a delegacia regional de Alegre Crédito: Divulgação

Um adolescente de 17 anos foi esfaqueado pela própria mãe na tarde desta segunda-feira (01), no bairro Belvedere, em Bom Jesus do Norte, no Sul do Estado. A agressão teria ocorrido após a mãe perguntar se ele estaria envolvido com drogas. Como a vítima não quis registrar ocorrência, a mãe vai responder em liberdade.

De acordo com a Polícia Militar, toda a confusão começou por volta das 12h50. O adolescente foi atingido por um golpe na coxa direita e foi levado para o Pronto Socorro da cidade, onde foi medicado e liberado.

Os envolvidos foram levados para a delegacia regional de Alegre. O delegado Fábio Teixeira contou que a briga começou pois um suposto traficante teria insinuado que o adolescente está envolvido com drogas. Um cidadão, que a princípio seria traficante, teria insinuado que o garoto agora era dele, dando a entender que ele estaria envolvido com entorpecentes. Ela disse que foi conversar com ele e ele teria negado, e começou a confusão, disse.

Teixeira ainda disse que a agressora foi liberada pois o adolescente não quis representar contra ela. Ele disse que a mãe estaria sob efeito de álcool e não queria representar contra ela.