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Violência

Adolescente é esfaqueado pela própria mãe em Bom Jesus do Norte

Mesmo ferido, ele preferiu não registrar ocorrência contra a mãe
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2018 às 17:39

Publicado em 02 de Janeiro de 2018 às 17:39

Todos os envolvidos foram levados para a delegacia regional de Alegre Crédito: Divulgação
Um adolescente de 17 anos foi esfaqueado pela própria mãe na tarde desta segunda-feira (01), no bairro Belvedere, em Bom Jesus do Norte, no Sul do Estado. A agressão teria ocorrido após a mãe perguntar se ele estaria envolvido com drogas. Como a vítima não quis registrar ocorrência, a mãe vai responder em liberdade.
De acordo com a Polícia Militar, toda a confusão começou por volta das 12h50. O adolescente foi atingido por um golpe na coxa direita e foi levado para o Pronto Socorro da cidade, onde foi medicado e liberado.
Os envolvidos foram levados para a delegacia regional de Alegre. O delegado Fábio Teixeira contou que a briga começou pois um suposto traficante teria insinuado que o adolescente está envolvido com drogas. Um cidadão, que a princípio seria traficante, teria insinuado que o garoto agora era dele, dando a entender que ele estaria envolvido com entorpecentes. Ela disse que foi conversar com ele e ele teria negado, e começou a confusão, disse.
Teixeira ainda disse que a agressora foi liberada pois o adolescente não quis representar contra ela. Ele disse que a mãe estaria sob efeito de álcool e não queria representar contra ela.
O Conselho Tutelar de Bom Jesus do Norte acompanhou todo o caso e explicou que a agressora tem outros três filhos de 11, oito e cinco anos, que presenciaram toda a situação. Provisoriamente eles ficarão sob a responsabilidade de pessoas da família materna. O pai trabalha embarcado e não está na cidade, finalizou a conselheira Geane Oliveira.

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